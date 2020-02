Echipe de la ISU Suceava și CFR au intervenit aseară la Valea Putnei pentru înlăturarea unui copac care a căzut pe liniile de înaltă tensiune de la calea ferată si a luat foc. Zona a fost izolată iar liniile de înaltă tensiune au fost decuplate pentru a extrage copacul de pe calea ferată. Intervenția a fost dificilă din cauza viscolului puternic.

