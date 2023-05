La Spitalul Municipal din Fălticeni au fost realizate, în premieră, primele intervenții de ureteroscopie flexibila laser. Noua metoda se adresează pacienților cu litiază (piatra) renală și ureterală, este minim invazivă pentru pacient, iar durata de spitalizare este extrem de redusă. Primele intervenții de ureteroscopie flexibila laser au avut loc în cadrul compartimentului de Urologie din Spitalul Municipal Fălticeni. Astfel, șase pacienți, doi bărbați și patru femei cu vârste cuprinse între 42 și 77 ani care au fost diagnosticați cu piatră la nivelul rinichiului și ureterului au fost supuși acestei intervenții minim invazive.

Echipa operatorie a fost formata din dr. Băișanu Vasile, medic specialist urolog în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni și invitatul special dr. Multescu Razvan, medic primar urolog la Spitalul Sfântul Ioan București.

După aceste intervenții, dr. Vasile Băișanu a declarat: „sunt extraordinar de fericit si mulțumit pentru faptul ca am reușit ca la Spitalul Municipal Fălticeni sa realizam aceste intervenții chirurgicale endoscopice din sfera urologica. Nu a fost ușor având în vedere că pentru a fi capabil să execuți aceasta tehnică chirurgicală ai nevoie pe lângă toată aparatura medicală complexă de o lungă perioadă de formare și pregătire profesională. De la începutul acestui an am participat la mai multe cursuri de formare atât în țară cât și în afara țării până când am simțit că ar fi momentul potrivit să dăm startul acestor intervenții chirurgicale și aici în Fălticeni. Țin să mulțumesc atât conducerii spitalului, respectiv domnului manager Morariu, care m-a susținut din prima clipa când i-am propus realizarea acestui proiect, cât și domnului primar al municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, care nu a ezitat în achiziționarea acestui laser de ultima generație, o achiziție foarte scumpă de altfel. Tocmai din această cauză majoritatea spitalelor de stat din Romania nu își permit achiziționarea unui asemenea arsenal de aparatură medicală, motiv pentru care pacienții sunt nevoiți să se adreseze spitalelor private unde o asemenea procedura poate ajunge până la costuri de 4000 de euro pentru un pacient”.

El a ținut să îi mulțumească în mod special și dr. Răzvan Multescu de la Spitalul Sfântul Ioan din București, despre care a spus că este un medic de excepție, cu o vastă experiență în procedura de ureteroscopie flexibilă laser și care a acceptat fără ezitare sa participe și să supervizeze intervențiile efectuate la spitalul din Fălticeni.