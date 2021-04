Ies la iveală secrete incredibile din tabăra Faimoşilor! Întoarsă acasă după numai o lună petrecută în Republica Dominicană, la show-ul „Survivor”, Andreea Antonescu a făcut declaraţii şocante, în exclusivitate, pentru Click! Andreea a declarat, în premieră, că unul dintre băieţii de la Faimoşi i-a cerut să facă topless de faţă cu toţi!

Click!:Te așteptai ca experiența ta la „Survivor România” să fie atât de scurtă? Consideri că a fost îndreptățită eliminarea ta din concurs?

Andreea Antonescu: Pe de o parte, mă așteptam să rezist mai puțin în aceasta competiție, strict din cauze sportive, pe de altă parte, mă așteptam să rezist mai mult datorită psihicului puternic pe care îl am. În general, platourile TV par mai mari la televizor, însă traseele de la „Survivor România” sunt mult mai lungi în realitate decât se văd atunci când ești în fața micului ecran. Acest show este o competiție sportivă, eu m-am gândit când am plecat că procentajul sportiv va fi mult mai mic și mă așteptam să rezist mai mult, pentru că sunt rezistentă din punct de vedere psihic și, de-a lungul timpului, în viața mea am trecut prin situații grele care m-au transformat în cine sunt astăzi. Mi-a fost foarte teamă de accidentări, pentru că sunt genul de persoană care se aruncă cu capul înainte, de altfel s-a și văzut acest lucru, nu am bătut în retragere în fața unui traseu. Dar sunt mamă și mi-a fost teamă, pentru că am un copil de crescut. Dar am rezistat, am dat tot ceea ce am putut, nefiind un sportiv de performanță. Din punct de vedere sportiv consider îndreptățită eliminarea mea din acest concurs, pentru că eram persoana care aducea cel mai rar puncte. În copilărie nu am stat în fața blocului să joc diverse jocuri de îndemanare. Pe de altă parte, aveam problemele legate de rinichi, știam de această sensibilitate, de sindromul nefrotic. Eu, din cauza tratamentului pe care l-am luat în copilărie, nu am mâncat sărat niciodată în viața mea. Acolo preparam cocos cu sare și am avut niște reacții pe care nu mă așteptam să le am. Dar m-am conformat.

În echipa Faimoșilor se tot vorbește de o alianță a băieților. Cum te-ai descurcat cu ei? Care este cel mai misogin băiat din echipă?

M-am descurcat foarte bine, și-au dorit să mă coopoteze la ei în echipă, erau plini de tot felul de amabilități. Când am intrat în echipă, unul dintre băieți, nu îi voi da numele, a început să-mi sugereze să fac topless de față cu ei, lucru care mi-a stârnit o mâhnire. Eu nu am ajuns în „Survivor România” să mă trag de șireturi cu vreunul dintre concurenți și am încercat să îi pun la punct. Am considerat că, dacă respectul nu se câștigă, se impune și am reușit acest lucru. Am apreciat amabilitățile lor, ajutorul lor, hrana pe care o aduceau, deși știam că scopul era să mă întoarcă pe mine împotriva Elenei. Am luat partea bună a lucrurilor, însă am ales ideea de forță a fetelor, eu sunt o femeie puternică și independentă. Am ales să fiu de partea Elenei, care mi-a câștigat prietenia în ani de zile, iar relația mea cu ea s-a clădit frumos, în timp, nu a fost o prietenie de conjunctură pentru a mai rămâne o săptămână în acest reality-show. Sunt o persoană corectă și așa voi fi până la capăt. Cel mai misogin băiat din echipă este Culiță, insă cel mai rău om din echipă este Sebastian Chitoșcă.

