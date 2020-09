A cucerit toată planetă! Compusă de Master KG şi interpretată de Nomcebo Zikode, ambii din Africa de Sud, melodia „Jerusalema” a devenit un fenomen. Acordurile piesei pot fi auzite peste tot: la mare, pe terase, în parcuri, la radio și pe stradă, din boxele mașinilor. Nomcebo Zikode, a cărei voce a impresionat milioane de fani, a acordat un interviu exclusiv pentru “Adevărul”, notează click.ro.

Adevărul: Cum a apărut “Jerusalema”?

Nomcebo Zikode: Am avut succes în Africa de Sud cu cântecul “Emazulwini”. Master KG m-a sunat şi mi-a spus: „Îmi place mult vocea ta. M-a impresionat cum ai interpretat acel cântec”. Mi-a vorbit puţin despre cântecul “Jerusalema”. Am mers la studioul său, era trecut de ora 22.00. Iniţial n-am vrut să mă duc, dar Master KG a insistat. Am ajuns la studio, a pus câteva dintre acordurile melodiei, am avut o senzaţie specială şi am început să cânt câteva versuri. Master KG a fost impresionat și am continuat să cânt (Nomcebo se opreşte din interviu pentru a cânta primele acorduri din “Jerusalema”). A doua zi, dimineaţa, m-am dus la sală de fitness şi am început să cânt piesa. A fost o senzaţie extraordinară, aveam un feeling bun, cântecul îmi producea emoţii speciale. Mi-am spus: „Doamne, acest cântec e ceva mai mare decât mine”. După trei zile, Master KG m-a sunat şi mi-a spus să vin la studio. Am înregistrat piesa pe 11 august 2019, apoi am pus-o pe Facebook şi reacţiile au fost impresionante. Aşa a început povestea „Jerusalema”.

Care erau aşteptările tale când ai terminat înregistrarea?

Sinceră să fiu, mă gândeam că „Jerusalema” va avea succes doar aici, în Africa de Sud. Însă reacţiile pe care le-am primit de pe tot globul, din Statele Unite şi până în Nigeria, Australia sau România au fost incredibile. Am primit mii şi mii de mesaje şi telefoane din toată lumea.

