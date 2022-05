Facem cunoștință azi cu Cristina Obreja, medicul care a pus bazele stomatologiei biologice în România si a dezvoltat un protocol holistic de tratament cu laser al parodontozei. În acest interviu despre cariera sa, Dr Cristina Obreja ne-a împărtășit povestea din spatele angajamentului față de îngrijirea sănătății orale a pacienților.

Fondatoarea clinicilor de stomatologie biologică Life Dental Spa ne descrie călătoria carierei sale, de la momentul în care a luat hotărârea de a deveni medic, până la crearea unui spațiu unde oamenii găsesc vindecare și li se redă frumusețea din interior, spre exterior. Abilitățile sale ca medic nu vin doar din aplicarea celor învățate în anii de școală, ci din faptul că dincolo de tratamentele convenționale, Dr. Cristina Obreja a căutat să aducă pacienților săi o altfel de abordare a sanatatii.

Doamna Dr. Cristina Obreja, despre dumneavoastră știm că sunteți fondatoarea clinicilor Life Dental Spa și promotorul stomatologiei biologice fără durere în România. Ce ne puteți spune despre asta?

“Intr-adevar, conceptul inovativ al stomatologiei biologice a însoțit de mai bine de 10 ani practica mea in cabinet. Ca membru al Academiei Internaționale de Stomatologie și Medicină Biologică din SUA, promovez activ principiile acesteia deoarece consider ca sunt cele mai apropiate de nevoile reale ale pacienților.

Stomatologia biologică urmărește realizarea de tratamente minim-invazive, cu materiale înalt biocompatibile și ultratehnologie prietenoasă cu organismul uman. Ea se adresează nu doar simptomelor, ci și cauzelor afectiunilor, pe care le identifica și le elimina. In plus, pune pacientul în centrul atenției, și acest lucru este minunat.

Stomatologia biologică tratează oameni, nu doar dinți”, spune Dr. Cristina Obreja.

Cum a început cariera Dvs. ca medic stomatolog?

“Pentru mine ca adolescent, viața profesională arăta altfel, însă atât familia, cât și busola interioară ma trăgeau către ceea ce eram menită să fac. Intenția mea inițială nu era stomatologia ca specialitate, eu eram convinsă că cel mai potrivit pentru mine ar fi să urmez medicina generală și să mă îndrept către ginecologie. Cu o seara înainte să îmi depun dosarul pentru a mă înscrie la examen, părinții mei au avut o discuție cu mine și mi-au propus să merg pe direcția stomatologiei. M-am lăsat convinsă și s-a dovedit ca am făcut cea mai bună alegere! Mama era medic stomatolog și mi-a ghidat primii pași în domeniu. Începutul a fost dificil, fiindcă, deși părinții mei erau amândoi intelectuali, situația noastră financiara nu era cea mai grozavă, astfel încât tot ce am reușit să realizez în viață a fost din forțe proprii și din aproape în aproape, pas cu pas, fără alt sprijin din partea lor, decât cel moral, pe care îl apreciez din tot sufletul. Nu întotdeauna am lucrat în clinici moderne care miros a uleiuri esențiale așa cum se întâmplă acum – chiar îmi amintesc de o perioada a vieții mele în care lucram într-un cabinet dintr-un cartier sărac al Bucureștiului, unde nu aveam încălzire și lucram cu o salopetă de ski pe mine. În primii ani după terminarea facultății am lucrat singură, fără asistentă, fără recepție, fără femeie de serviciu. Eu le făceam pe toate: tratamente pentru pacienți, curățenie, programări, recepție, eu eram și call center”, ne spune Dr. Cristina Obreja.

Cine este Dr. Cristina Obreja, dincolo de profesia de medic?

“Trăiesc intuitiv, experimental și recunosc ca sunt foarte strictă cu mine. Școala de medicină m-a disciplinat, fiind dificilă și totodată un loc unde depui mult efort pentru a ține pasul. In timpul liber, îmi place sa imi manifest abilitățile creative: desen, pictura, însă cel mai mult iubesc să scriu. Mi-am pus deja semnătura pe o carte, cu titlul “Oral Detox”, iar in prezent lucrez la o a doua, pe tema îngrijirii dentare holistice. Sunt permanent interesată și de medicina complementară, integrativa și terapii alternative. În anul 2009 am primit primul Atestat în Fitoterapie, Apiterapie, Aromaterapie și Medicina Tradițională Orientală la Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Medical din București. Am studiat Ayurveda, medicina tradițională indiană, timp de 8 ani și acesta a fost punctul de plecare pentru numeroase îmbunătățiri pe care le-am făcut în stilul meu de viață, printre care și veganismul. Am fost vegetariană timp de 20 de ani și am devenit vegana de un an. Călătoria mea spirituală a însoțit mereu călătoria profesională, astfel încât simt că ele se împletesc armonios în viața mea. În acest fel, am ajuns să practic stomatologia biologică, în care abordarea holistica, minim-invazivă, non-toxică, este un principiu de bază și foarte important. Introducerea laserelor dentare în activitatea mea curentă a fost un avantaj pe care l-am oferit pacienților, dar mi l-am oferit și mie, fiindcă am știut că, cel puțin în acest moment, este cea mai eficientă și minim-invazivă tehnologie existentă pe piață”, povesteste Dr. Cristina Obreja.

Reușita cere disciplină și o organizare exemplară. Puteți sa ne împărtășiți câteva dintre secretele Dvs.?

“Mă trezesc devreme dimineața, la ora 6:00, astfel încât să-mi pot onora toate datoriile zilei, dar mai ales pentru a avea suficient timp să-mi construiesc și să-mi trăiesc viața așa cum o visez. Pentru aceasta, fac sport, meditez, citesc, particip la cursuri, îmi setez obiective și strategii prin care să le ating, deoarece business-ul pe care l-am fondat s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și cere atenție și implicare totală din partea mea. Nu uit însă că sunt și mama a doi copii, dar și soție, astfel încât integrez toate aceste părți ale mele într-un tot unitar, care să curgă armonios cu visele mele personale și profesionale. Eu nu sunt de acord că viață personală este separată de cea profesională, eu cred că ele fac parte integrată din ceea ce reprezint eu și merg cu toate înainte, fără să mă împiedic de prejudecăți. Îmi amintesc că am lucrat până în ziua în care am născut al doilea copil și am revenit la treabă la două săptămâni după naștere, cu bebelușul în cărucior, la clinică, în timp ce susțineam traininguri pentru medici.

Unul dintre motto-urile mele favorite este :”Be like water” („Fii ca apa”), a lui Bruce Lee. Faptul că am curs ca o apă și am depășit/ocolit obstacolele, curățându-mi calea și purificându-mi constant gândurile și emoțiile, m-a ajutat să nu rămân blocată în anumite situații de viață dificile. Cred că o caracteristică importantă a oamenilor de succes este adaptabilitatea și capacitatea de a găsi căi noi prin care să „curgă”, evitând astfel blocajele. Îmi place să fiu „în flux” (FLOW), să trăiesc în prezent și să fiu conștientă de mine. Succesul este doar o consecință a acestor lucruri.”, spune Dr. Cristina Obreja.

Cum arată activitatea Dvs. din cadrul clinicilor Life Dental Spa?

“Activitatea mea curentă cuprinde lucrul cu pacienții, coordonare medicală și traininguri pentru echipa de medici a lanțului de clinici, Life Dental Spa. Alături de soțul meu si CEO Life Dental Spa, Ștefan Obreja, lucrăm intens la dezvoltarea rețelei de clinici de stomatologie biologica laser, stabilim parteneriate și punem bazele unor noi proiecte în care dorim să ne implicăm: rețea de laboratoare de tehnică dentară si analize medicale, clinici de estetică, spital stomatologic dedicat turismului dentar și nu numai.

O parte foarte importantă a vieții mele profesionale a fost si implicarea în proiecte umanitare. Am tratat pacienți gratuit de-a lungul timpului acolo unde existau dificultăți financiare, am organizat o multitudine de prezentări educaționale pe teme de sănătate în școli, grădinițe și pentru diverse companii, am consultat și tratat copii proveniți din orfelinate si am ajutat la dotarea cu instrumentar medical a unor cabinete stomatologice din Uganda”, ne mai spune Dr. Cristina Obreja.

Există un anumit proiect umanitar foarte drag, despre care doriti sa ne împărtășiți mai multe detalii?

“Două proiecte au fost foarte speciale pentru mine: voluntariatul medical în Nepal și Stomatologia SOS.

În Nepal, am plecat cu inima deschisă, deși știam că nu va fi ușor. Oamenii de acolo aveau nevoie de tratamente și îngrijire stomatologica, iar unii dintre ei nici măcar nu întâlniseră un dentist în viața lor. Am lucrat în condiții neprielnice, cu instrumentar rudimentar, am dormit în corturi prin sate de munte, dar am avut satisfacția enormă că am putut ajuta niște oameni minunați care aveau nevoie de asistență medicală. Cel mai mult m-au impresionat copiii nepalezi, care, deși locuiau în sate de munte, la altitudine, erau educați, vorbeau toți limba engleză și erau foarte recunoscători pentru tratamentele stomatologice pe care le primeau, fără să plângă sau să se agite, așa cum se întâmplă în țările civilizate.

Stomatologia SOS este un alt proiect de suflet, fiindcă prin intermediul lui am reușit ca în anul 2021 să dotăm cu aparatură stomatologică patru cabinete din zone defavorizate din România, astfel încât oamenii să poată beneficia de asistență stomatologică de calitate, în condiții optime. Din păcate, în România gradul de educație pe tema sănătății dentare este extrem de scăzut, iar accesul la servicii stomatologice este redus în zonele rurale și orașele mai mici. Ceea ce ne propunem noi este să favorizăm accesul la tratamente stomatologice unui număr cât mai mare de români, în condiții cât mai bune și din acest motiv vom continua să sprijinim activitatea medicală din zonele defavorizate. Până în acest moment, am donat aparatură necesară pentru consultații și tratamente, dar și pentru realizarea sterilizării instrumentarului pentru cabinetul stomatologic din cadrul spitalului Bălăceanca, din județul Ilfov, cabinetul din comuna Soveja, din județul Vrancea, și încă doua cabinete din orașul Victoria și Iași (Asociația Glasul Vieții – preotul Damaschin)”, incheie Dr. Cristina Obreja.

Va mulțumim foarte mult pentru acest interviu. Se spune că cei cu performanțe înalte sunt înțelepți și reușesc pentru că sunt dornici să aducă multă valoare societății. Acest lucru l-ati facut și dumneavoastră prin conceptul Life Dental Spa și chiar mai mult decât atât ați adus factorul WOW în această industrie. Felicitări!

Life Dental Spa Site: https://www.lifedentalspa.ro/

Life Dental Spa Instagram: https://www.facebook.com/LifeDentalSpa

Life Dental Spa Contact: office@lifedentalspa.ro, 0318.282.274