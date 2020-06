Zilele trecute Ioana Ginghină (42 de ani) a participat la primul eveniment monden de după izolare, la o petrecere atipică organizată de Andreea Esca, împreună echipa revistei “A list”. Click! a stat la povești cu Ioana Ginghină despre noutăți profesionale și personale și recunoaștem că noua relație de iubire o face să radieze.

Click!: Ce faci Ioana, cum ești după izolarea asta?

Ioana Ginghină: Sunt bine, am mai slăbit acum, că a venit vara. Eu sunt bine, tot se vorbea pe aici, pe la eveniment, de relații, așa e când ești la început de relație. (râde). Dar noi avem deja vreo opt luni împreună, am fost la munte împreună, fără Ruxi, am avut un traseu foarte greu, am zis că data viitoare o să o luăm și pe ea. Ne-a prins ploaia, însă a fost mai frumos decât ne așteptam. Am stat un weekend, am plecat sâmbătă și ne-am întors duminică, pe un traseu de 8 ore. Un traseu așa lung n-am făcut în viața mea.

Tu și iubitul tău locuiți acum împreună?

Cristi stă cu noi, ne-am mutat împreună, ne-a prins pandemia împreună, ne-a fost de mare ajutor. Planuri sunt multe însă unele au fost amânate, dar le veți afla la toamnă.

