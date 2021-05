Iulia Vântur (40) e pe cai mari în India! Nu doar că trăiește o poveste de dragoste ca în filme cu cel mai râvnit bărbat din India, celebrul actor Salman Khan (55 ani), ci învață de la el și multe trucuri benefice în cariera pe care și-a creat-o la Bollywood și care este în plină ascensiune acolo. Și pentru că zilele acestea se află încă în România, la București, aici unde a venit special să rezolve anumite lucruri administrative, Iulia Vântur a povestit pentru Click! cum a luat-o și pe ea prin surprindere succesul de care se bucură acum în India!

Click!: Iulia, cum ai luat decizia de a te întoarce în România? Știu că nu ai mai fost de ceva timp!

Iulia Vântur: Cu mult dor și nerăbdare. De câteva luni ne făceam planuri să ne vedem, însă de fiecare dată mai apărea o restricție. Acum însă a fost momentul perfect. Am ajuns acasă în seara de Înviere, cum nu se putea mai bine. Îmi era dor să petrec Paștele acasă, cu familia. Pentru mine este foarte specială noaptea în care mergem la biserică și luăm lumină. Mă bucur mult că am reușit să fiu aici de Paște.

Cât de bine te-ai adaptat în India? Ce îți lipsește cel mai mult din țară?

Oamenii se adaptează la orice dacă există voință, toleranță. Am învățat să mă adaptez la un alt stil de viață, nu a fost mereu ușor, dar mă bucur că am ajuns la o stare de echilibru. Îmi lipsesc părinții, prietenii mei apropiați, câteodată și locurile preferate, activitățile profesionale sau recreative din România. Ieri am ieșit în parc cu o prietenă bună și cățelul ei și așa de mult mi-a plăcut, am petrecut toată după-amiază în parc. M-am bucurat să văd că oamenii de orice vârstă își pot găsi locul, o activitate preferată, pot găsi liniște și se pot bucura de frumusețea naturii în mijlocul Bucureștiului. Îmi lipsesc câteva din lucrurile mici… dar importante, așa cum este și firesc, aș îndrăzni să spun.

Ai reușit să te impui destul de repede la Bollywood și să ajungi superstar acolo. Iar recent ai bătut un record cu 125 de milioane de vizualizări pe Youtube, cântând hit-ul indian Seeti Maar, fiind parte din coloana sonoră a filmului “Radhe”! Cum primești acest succes în India și pentru ce ești recunoscătoare?

Toată experiența mea muzicală în India a fost o surpriză plăcută, a fost mâna destinului, nu am niciun dubiu. Așa a fost și cu piesa “Seeti maar”, și cu piesa “Zoom zoom”, amândouă de pe coalana sonoră a filmului “Radhe”. Sunt recunoscătoare că oamenii din India m-au acceptat, că anumiți oameni din industrie au crezut în mine, în vocea mea, au văzut pontential și mi-au oferit oportunitatea de a mă bucura de un dar atât de frumos: muzica. Sunt fericită să am muzica în viața mea, în acest fel. Nici aici nu a fost ușor, sunt ani de muncă deja în spate, ani în care a trebuit să conving publicul că merit să fiu acolo.

Citește INTERVIUL complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/interviu-iulia-vantur-succes-fulminant-cu-salman-khan-india-dezvaluiri-despre