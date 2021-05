Tocmai ce a împlinit 38 de ani pe 23 mai, așa că Randi a povestit pentru Click! despre educația și disciplina insuflate de părinții săi, dar și despre dragoste, relații și amăgiri. Este sau nu artistul într-o relație acum?

Ce ar trebui să facă o femeie ca să te cucerească?

De ce să mă cucerească? Eu nu sunt o cetate, sunt un om. Pentru mine e de ajuns să fie ea, să fie autentică, iar lucrurile între noi să vină de la sine, fără efort. De atât e nevoie, cred eu, ca doi oameni să se lege.

Ai fost vreodată înșelat de iubită?

Pot să spun că am trăit și simțit și mierea iubirii, cât și cuțitul ei care taie uneori foarte adânc. Da, am fost înșelat și am și înșelat, la rândul meu… Nu regret absolut nimic, pentru că eu spun că e o lecție de învățat din orice mi se întâmplă.

Citește INTERVIUL complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/interviu-randi-am-simtit-si-mierea-iubirii-cat-si-cutitul-ei-care-taie-foarte-adanc