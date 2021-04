A ieșit de la „Survivor” în lacrimi, din cauza problemelor de sănătate! Odată ajunsă acasă, Roxana Nemeș (31 de ani) a mers să-și facă analizele pentru a vedea dacă trebuie să se opereze de urgență. Roxana Nemeș a avut probleme mari cu vezica biliară. Urmează și acum o dietă, dar și un tratament. Solista a vorbit despre experiența sa la „Survior România”, despre strategii din competiție, dar și despre viitoarea nuntă cu iubitul Călin Hagima, într-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru Click.ro.

Click!: Te așteptai să reziști atât în competiția de la Survivor? Ai ieșit din concurs din cauza problemelor de sănătate. Cum te simți acum?

Roxana Nemeș: Nu mi-am propus să stau o anumită perioadă, dar odată intrată în competiție și adaptată condițiilor de acolo, mi-am dorit să rezist cât mai mult în competiția „Survivor România”. Am avut perioade când am tras mai mult de mine, de organismul meu, de mintea mea. Însă niciodată nu am spus că nu mai pot! Dimpotrivă, m-am ambiționat și găseam resurse de purere. Nominalizată fiind, mă pregăteam mental să plec, dar eram bucuroasă când aflam că rămân.

Mă simt din ce în ce mai bine, am început să fac toate analizele. Nu mă așteptam să ies din cauza sănătății. Am început într-o zi să simt o durere surdă de stomac, nu mi-am făcut griji și, după patru zile, la un joc, am simțit că mă înțeapă foarte tare și am mers să fac o ecografie. Acum urmez un tratament și sper să nu fie nevoie de intervenție chirurgicală. Țin și o dietă. De aceea nu m-am întors în junglă, unde mâncam numai cocos și ce primeam din recompense, în cazul în care câștigam.

Cum a fost să stai atât departe de iubitul tău? A fost ca un test pentru relația voastră? Toată lumea așteaptă nunta.

Mă gândeam că o să fie mai greu, dar mi-am dat seama că sunt foarte puternică și am rămas focusată pe ceea ce aveam de făcut acolo. Chiar mi-am propus să mă bucur de toata experiența „Survivor România” și am fost prezentă acolo din toate punctele de vedere, este o șansă cu care te întâlnești o dată în viață. Mă gândeam cu drag și dor la iubitul meu. Noi suntem la un nivel al relației în care nu mai avem nevoie de despărțiri pentru a ne testa relația. Dar competiția ne-a ajutat pe amândoi să ne vedem relația mai bine. Mi-a demostrat că mă pot baza pe el cu absolut tot ce înseamnă paginile mele de socializare, imaginea mea, actele mele și asta mi-a placut foarte mult. S-a implicat foarte mult. Simt că i-a fost foarte dor de mine și, în momentul ăsta, suntem foarte bine unul cu celalalt. O să vină și nunta, cu siguranță, când va trece pandemia și va fi momentul.

