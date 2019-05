În perioada 23-24 mai, Gabriela Adameşteanu va fi prezentă la Cluj-Napoca pentru promovarea celui mai recent roman al său, Fontana di Trevi.

Fontana di Trevi a apărut în 2018 la Editura Polirom, în Seria de autor „Gabriela Adameşteanu”, şi a fost distins cu Premiul revistei „Observator cultural” pentru proză, ediția 2019, Premiul Radio România Cultural pentru proză, ediţia a XIX-a, Premiul Sofia Nădejde pentru literatură scrisă de femei, ediţia I, şi nominalizat la Premiul Cartea anului 2018, oferit de România literară, ediţia a XVII-a.

Joi, 23 mai

ora 16.00: Atelier de lectură şi dezbatere cu studenții Facultății de Litere, Sala „Lenau” a Universităţii „Babeş-Bolyai” (Str. Horea nr. 31)

Vor vorbi, alături de autoare: Mihaela Ursa, Alex Goldiș, Mihnea Bâlici

Vineri, 24 mai

ora 19.00: Lectură publică şi şedinţă de autografe la Book Corner Librarium (Bulevardul Eroilor 15)

Vor vorbi, alături de autoare: Irina Petraș, Ovidiu Pecican, Victor Cubleșan

„Fontana di Trevi reconfirmă că Gabriela Adameşteanu este unul dintre marii scriitori ai României de azi. Romanul o are în prim-plan pe Letiţia Branea (cea mai longevivă eroină a acestui univers artistic şi protagonista, astfel, a unei trilogii), aflată, acum, în imediata actualitate şi sosită la Bucureşti din Occidentul în care trăieşte (cu alte cuvinte, avînd statut de migrantă). La fel ca mai toate cărţile anterioare ale scriitoarei (faţă de care, însă, are evidentă autonomie, putînd fi citită atît ca piesă de sine stătătoare, cît şi ca o sinteză subtilă şi durabilă), şi aceasta lucrează cu tema feminităţii, iar, prin intermediul ei, angajează un torent de istorie românească recentă. Accentul se mută aici de pe neiubirea istovitoare resimţită de femeie (care, în lipsa sentimentului, se consideră abandonată, menită unei vieţi pustii) la neiubirea şi părăsirea de patrie, de la – în termenii Letiţiei – mal aimée la mal du pays. Cu un trecut atît de greu şi de neclar, cu un prezent atît de confuz şi de convulsiv, mai are România un viitor? Iată întrebarea teribilă pe care, prin mijlocirea unor biografii narative impecabil conduse, romanul de faţă o avansează.” (Sanda Cordoş)

Gabriela Adameșteanu. Absolventă a Facultății de Litere. Pînă în 1990, redactor de dicționare (timp de 19 ani) și redactor de literatură română (timp de 5 ani). A condus revista 22 (timp de 13 ani) și suplimentul ei Bucureștiul cultural (timp de 7 ani). Premiul Hellman-Hammett pentru jurnalism acordat de Human Rights Watch (2002). Vicepreședintă (2000-2004) și apoi președintă a Centrului PEN Român (2004-2006). Membră a Juriului Uniunii Latine (2007-2009). Președintă de onoare a primei ediții a Premiului Goncourt Românesc (2013). Chevalier de L’Ordre des Arts et des Lettres (2014). Premiul „Gheorghe Crăciun” pentru Opera Omnia al revistei Observator cultural.)