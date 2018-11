Marți, 6 noiembrie în comuna Cornu Luncii a fost sfințit și dezvelit Panteonul Eroilor închinat celor 346 de eroi ai comunei din cele două razboaie mondiale, de la Revoluție și din teatrele de operațiuni. Evenimentul cuprins în calendarul acțiunilor dedicate Centenarului Marii Uniri a adunat sute de persoane de față fiind prezent primarul Gheorghe Fron dar și prefecta Mirela Elena Adomnicăi și parlamentarii Virginel Iordache și Emanuel Havrici. Slujba de sfințire a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu arhiepiscopul Sucevei și Rădăduților, IPS Pimen.

Tot marți a fost sfințit și dezvelit Monumentului închinat Eroului Martir sublocotenent post-mortem Constantin Puiu Mihalovici, care și-a pierdut viața în Revoluția din decembrie 1989. Momentul a fost unul emoționat la dezvelirea monumentului fiind prezent tatăl eroului.