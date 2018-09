Bucătăria este una dintre pasiunile tale? Say no more! Dă start distracției și spune răspicat: ”Sunt CHEF la mine acasă”! Toamna aceasta, Tefal lansează ClubTefal, locul de întâlnire al celor mai mari pasionați de gătit. Alături de Adrian Hădean, te asteptăm să experimentezi o lume plină de savoare și să înveți cum se prepară un meniu de 5 stele.

Inspiră-te, creează, gătește!

Gurmand, food blogger sau createur de saveur?Club Tefal este locul în care pornești în cele mai delicioase aventuri culinare, îți găsești inspirația sub îndrumarea specialiștilor și afli secrete bine păstrate din bucătăria lui Adrian Hădean.

Intră pe clubtefal.ro, creează-ți cont și încarcă-te cu inspirație! Aici te așteaptă rețete delicioase, produse inovatoare care te vor ajuta să devii ”CHEF la tine acasă”, dar și ultimele ”tips & tricks”pentru preparatele favorite.

În Club Tefal poți câștiga și cele mai tari premii! Cumpără orice produs e bucătărieTefal de se bagă în priză (din categoriile aparate electrice de gătit, prepararea alimentelor și mic dejun) până pe 31 decembrie, înscrie bonul pe http://www.clubtefal.ro și adună puncte cu fiecare achiziție.

Am pus la bătaie salariul unui CHEF, în valoare de 3000 de euro, dar și 2 salarii de Sous-Chef și 3 salarii de ucenic bucătar! Premiile pot fi câștigate în funcție de numărul de puncte acumulate. Iar dacă te afli printre primii 300 înscriși în fiecare lună, câștigi premii garantate: un set spatule și cartea lui Adrian Hădean cu semnătura în original, căni de călătorie sau cântare de bucătărie Tefal.

Tradițional, fusion sau fine dining? În Club Tefal înveți să dai un touch special oricărui preparat. Pune-ți la treabă partenerii de încredere: OptiGrill® +, ActiFry Express XL, sauUltrablend+, iar laudele pofticioșilor nu vor întârzia să apară.

Let’s cook like a CHEF!

Despre Tefal®:

Tefal, ingeniozitate acasă

De peste 60 de ani, Tefal vine în întâmpinarea consumatorilor cu produse ingenioase pentru preparate echilibrate și sănătoase, cu rezultate garantate. De la vase de gătit la aparate electrice și de călcat, Tefal oferă soluții inovatoare și practice pentru a-ți face viața mai ușoară și pentru a te bucura de mai mult timp liber pentru tine și pentru cei dragi.