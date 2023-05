Sâmbătă, 13 mai, se va derula cea de-a XIX-a ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor, la care va participa, ca de obicei, și Muzeul Național al Bucovinei. Astfel, la Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul de Istorie, Hanul Domnesc și Muzeul de Științele Naturii accesul va fi gratuit în intervalul orar 18.00-24.00. La Muzeul Satului Bucovinean, intrarea va fi liberă între orele 18.00 și 20.00. La Cetatea de Scaun a Sucevei, de la ora 18:00 va avea loc un concert de muzică clasică susținut de profesorul Johannes Raimund Onesciuc și Duo Ars Nova.

