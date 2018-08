Intrarea lui Mihai Viteazu in Cetatea de Scaun a Sucevei, din anul 1600, a fost reconstituita, astazi, in cadrul Festivalului de Arta Medievala cel Mare Suceava. Punerea in scena a momentului istoric a fost facuta de actorii Teatrului Vasilache din Botosani, cu sprijinul tuturor participantilor la festivalul medieval din Suceava. Reconstituirea istorica a fost urmarita de mii de spectatori prezenti la festival, atat pe calea de acces catre cetate, cat si in interiorul acesteia.

O alta reconstituire dupa documente istorice va putea fi urmarita duminica, 19 august, de la ora 18:15, respectiv “Un tron si doi domni, Despot Voda si Alexandru Lapusneanu”.