Adela Popescu (37 de ani) și Radu Vâlcan (47 de ani) formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut în 2010, pe platourile de filmare. Însă, se pare că nu a fost dragoste la prima vedere, cel puțin pentru artistă. În cadrul podcast-ului „La Cină” cu Ionela Năstase, actrița a dezvăluit că, la început, nu i s-a părut că prezentatorul TV este potrivit pentru ea, notează click.ro.

„Eu nu m-am îndrăgostit la prima vedere. Am lucrat mult timp împreună până să mă îndrăgostesc de el, iar comportamentul lui social nu era pe gustul meu neapărat, nu era un bărbat la care să zic că așa aș vrea să fie, nu am avut asta absolut deloc. În momentul în care am început să vorbim noi doi, abia atunci l-am descoperit și m-am îndrăgostit de el. El este un om pe care poți să-l placi fizic din prima, dar cum l-am cunoscut eu, nu-l placi din prima, pentru că nu se lasă descoperit deloc. Ori că e timid, nu știu. Sunt unii oameni care reușesc să se facă foarte plăcuți social, el nu”, a dezvăluit Adela Popescu, în podcast-ul „La Cină” cu Ionela Năstase.

Sursa foto: Facebook

