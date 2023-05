Un mirean i-a pus o întrebare arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților care pare că l-a deranjat pe înaltul prelat. ”O mireasă care are cununia religioasă în timpul menstruației, cum se procedează? Are voie să se oficieze Taina Cununiei în biserică ori are voie să sărute Sfânta Evanghelie? Ori se citește ceva de dezlegare?”, este întrebarea pusă de mirean. IPS Calinic l-a trimis la duhovnicul mirilor ca să afle răspunsul. ”Răspunsul la această întrebare îl voi lăsa pe seama duhovnicului tinerilor miri”, a răspuns ierarhul.