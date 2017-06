Astăzi, întreg județul Suceava se află sub cod galben de căldură și disconfort termic. În municipiul Suceava sînt instalate șase corturi de prim-ajutor, din care două pe esplanada Casei Culturii și în Parcul Central și 4 în piețe și în Bazar. Mîine, estul județului va fi sub cod portocaliu, iar restul teritoriului sub cod galben de temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat. În partea de est, temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 36 și 38 de grade.

Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Mîine după-amiază și în noaptea de sîmbătă spre duminică, local în nordul, centrul şi nord-estul ţării, precum şi în zona de munte, mai ales în Carpaţii Orientali, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată şi se vor semnala vijelii, grindină şi averse torenţiale.