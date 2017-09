Vicepremierul Ion-Marcel Ciolacu a discutat astăzi, la Palatul Victoria, cu o delegaţie a Camerei de Comerț Americane în România (AmCham – American Chamber of Commerce in Romania), despre politicile economice și fiscale promovate de Guvern pentru atragerea investitorilor. Întâlnirea a avut loc în perspectiva ediției din acest an a Conferinței româno-americane ”Trade Winds”, ce va avea loc în perioada 18-20 octombrie, la București, și la care sunt așteptați să participe reprezentanţii a circa 100 de companii americane și aproximativ 50 de companii românești.

Accentul a fost pus pe pregătirea cât mai bună a acestui eveniment, pe soluțiile de cooperare pentru creșterea competitivităţii economiei româneşti și sustenabilitatea ei pe termen lung, precum și pe dialogul permanent al factorilor decizionali cu reprezentanţii sectorului privat.

În acest scop, Guvernul pregătește deja o platformă de dialog cu reprezentanţii sectorului privat, după modelul existent la nivel instituțional cu partenerii de dialog social. De asemenea, un grup de lucru format din reprezentanţi ai Guvernului României, ai Camerei de Comerț și Industrie a României și ai AmCham, cu sprijin și la nivel diplomatic, va asigura contactul la nivel institutional cu reprezentanţii mediului de afaceri interesaţi să participe la conferința Trade Winds din luna octombrie.

”Ne dorim ca parteneriatele de business ce vor fi discutate în cadrul conferinței de la București să se concretizeze și să atragem cât mai mulţi dintre investitorii care vor participa la evenimentul de la București”, a declarat vicepremierul Ion-Marcel Ciolacu, subliniind întreaga deschidere a Guvernului pentru susținerea investițiilor și importanța Parteneriatului Strategic cu SUA. În acest context, membrii delegaţiei române au prezentat măsurile cele mai importante adoptate de Guvern sau avute în vedere pentru perioada următoare în scopul îmbunătățirii colectării bugetare. ”Obiectivul Guvernului este identificarea și adoptarea acelor soluții fiscale prin care să îmbunătățim colectarea, fără a afecta mediul de afaceri și ținând cont de opiniile venite din spațiul public”, a asigurat vicepremierul Ion-Marcel Ciolacu.

În perioada următoare vor avea loc întâlniri pe teme punctuale ale reprezentanților Guvernului României cu cei ai AmCham, prima dintre ele fiind axată pe proiectul de buget pentru 2018, astfel încât obiectivele guvernamentale prioritare să fie cunoscute din timp de potențialii investitori.

La rândul lor, reprezentanții AmCham și-au exprimat disponibilitatea pentru un dialog constructiv și asistență tehnică în relația cu partea română, în interesul comun de creştere a competitivităţii economiei României și atragerea de investiţii străine, inclusiv creșterea absorbției de fonduri europene.

Președintele AmCham Romania, Jaak Mikkel, a salutat cu acest prilej măsurile adoptate de Guvern în ceea ce priveşte stimularea investițiilor cu impact major în economie și a sectorului IT, dar și acreditarea tuturor autorităților de management și control în domeniul absorbției fondurilor europene. Pe de altă parte, reprezentantul AmCham a evocat și perspectiva oferită de conferința ”Trade Winds” firmelor românești interesate de a intra pe piața americană.

La întâlnire au participat ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, ministrul Energiei, Toma Petcu, secretarul de stat în Ministerul Economiei Petre Niculescu și consilierii de stat Ramona Lohan și Florin Vodiță. Delegația AmCham a fost condusă de preşedintele organizației, Jaak Mikkel.

Trade Winds reprezintă cel mai mare eveniment de promovare comercială organizat anual de către Departamentul Comerţului al SUA, care anul acesta se află la cea de-a zecea ediţie.