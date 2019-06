Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut astăzi, 6 iunie 2019, o întrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, Andrew Noble.

Întâlnirea a evidențiat nivelul excelent al cooperării strategice româno-britanice, fiind trecute în revistă în acest sens angajamentele comune la securitatea și apărarea Europei, dinamica schimburilor comerciale, legăturile sociale tot mai ample dintre cele două state, precum și valorile și interesele pe care se sprijină raporturile politico-diplomatice bilaterale.

Problematica retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană a ocupat un loc central în cadrul discuțiilor. Partea română a reiterat, din prisma Președinției Consiliului Uniunii Europene, exercitată în prezent de către România, interesul pentru o retragere ordonată a Marii Britanii din UE, pe baza Acordului negociat. În același timp, oficialul român a subliniat importanța pe care țara noastră o acordă necesității protejării drepturilor cetățenilor europeni din Regat și a oferit garanția că România va întreprinde toate demersurile legislative și administrative interne pentru respectarea drepturilor cetățenilor britanici din România, indiferent de scenariul care se va cristaliza în lunile următoare.

Totodată, a fost exprimat interesul susținut pentru aprofundarea și actualizarea Parteneriatului Strategic româno-britanic, revizuit ultima dată în 2011, pentru a răspunde mai bine nevoilor și realităților de ordin european și bilateral.

Nu în ultimul rând, în cadrul întrevederii, a fost evocată activitatea organizațiilor non-guvernamentale britanice în România. Premierul Viorica Dăncilă a exprimat aprecierea pentru implicarea și rolul pe care acestea îl joacă la nivelul societății și a asigurat, în același timp, că Guvernul României va fi întotdeauna deschis colaborării și va sprijini acțiunile și proiectele derulate de aceste organizații.