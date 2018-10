Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a avut astăzi o întâlnire cu membri ai conducerii Uniunii Camerelor de Comerț și Industrie din Emiratele Arabe Unite.

Discuțiile s-au concentrat asupra evoluțiilor înregistrate în domeniul cooperării bilaterale economice și sectoriale, în contextul desfășurării, în perioada 16-17 aprilie 2018, a primei sesiuni a Comitetului mixt de cooperare între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a reiterat importanța pe care o acordă dezvoltării cooperării bilaterale, având în vedere poziția EAU de partener comercial deosebit de important al României în regiunea Golfului. Șeful Executivului a subliniat, de asemenea, necesitatea continuării demersurilor în scopul identificării unor noi oportunități de dezvoltare a raporturilor economice și sectoriale în domenii de interes comun.

Un accent deosebit a fost pus asupra potențialului deosebit de atragere de noi investiții emirateze în România, având în vederea poziția geo-strategică a țării noastre și faptul că economia României înregistrează, în prezent, o creștere solidă la nivelul UE.

Premierul Dăncilă a exprimat sprijinul Guvernului pentru consolidarea relațiilor între mediul de afaceri din cele două state, arătând că România este interesată de o prezență activă a oamenilor de afaceri străini, inclusiv emiratezi, în țara noastră. În acest sens, a fost adoptat un cadru legislativ atractiv, fiind oferită, totodată, consultanță companiilor străine interesate de piața românească.

Discuțiile dintre cele două părți au prilejuit și realizarea unui schimb de opinii cu privire la temele de interes de pe agenda internațională și regională, cu accent pe evoluțiile recente din zona Golfului.