Duminică, 26 iulie 2020, la Suceava va avea loc întronizarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic ales în slujirea de Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor în şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 21 iulie 2020.

Programul acestui eveniment debutează cu Sfânta Liturghie oficiată în incinta Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, începând cu ora 09.00, de către IPS Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

Ceremonia întronizării noului Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor va începe în jurul orei 11.30.

Evenimentul va fi transmis în direct de Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei Române.