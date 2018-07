Ploile torențiale din ultima perioadă au provocat inundații în mai multe localtăți sucevene fiind afectate locuințe, anexe și curți din Brodina, Berchișești, Budeni, Mănăstirea Humorului, Rădăuți, Gura Humorului, Doroteia, Slatina, Straja, Bădeuți, Râșca, Neagra și Capu Codrului. Cele mai afectate sunt Slatina, Găinești, Gura Humorului, Doroteia și Stulpicani. Aici intervin 200 de pompieri militari, cu 15 autospeciale și 31 de motopompe ajutați de lucrători ai Comitetelor Locale și Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din localitățile inundate. Mobilizarea de forțe este masivă, la nivelul județului acționând polițiști, jandarmi, lucrători ai Direcției Silvice Suceava, echipe specializate ale E.On, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Drumuri Naționale, Drumuri Județene.

Totodată centrul Infotrafic al Poliției Române informează că în urma precipitaţiilor abundente din ultima perioadă care au dus la scurgerea aluviunilor şi la acumulări de apă pe carosabil circulația este întreruptă pe mai multe tronsoane de drum din județul Suceava situația de astăzi la ora 14 prezentându-se astfel:

– DN17 Suceava – Vatra Dornei, la km 214+500 de metri, în zona localităţii Frasin

– DJ 174A, pe raza localităţii Broşteni şi DJ 175F Pojorâta – Izvoarele Sucevei, în zona localităţii Fundu Moldovei

– DJ 177A Frasin – Holda, în zona localităţii Doroteia

Echipele de intervenție lucrează pentru deblocarea traficului rutier.