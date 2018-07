Alături de celelalte autorități locale și județene subprefectul Silvia Boliacu s-a aflat sâmbătă pe teren pentru a monitoriza situația generată de ploile torențiale și a pentru dispune măsurile necesare de remediere în timp cât mai scurt. Boliacu s-a aflat în doua zone puternic afectate de inundatii, Capu Campului si Doroteia – Frasin si a monitorizat interventiile pompierilor si ale autoritatilor locale. Echipată corespunzător, cizme de cauciuc si haină impermeabilă, subprefectul a discutat cu pompierii dar si cu localnicii, constatarile urmand sa fie centralizate la nivelul Prefecturii Suceava si transmise mai departe catre Ministerul Aafacerilor Interne. La Capu Campului mai multe gospodarii au fost inundate in cursul zilei de sambata dar si portiuni de drumuri iar pompierii au intervenit pentru evacuarea puhoaielor. La Doroteia, DJ 177A, care face legatura intre Frasin si Stulpicani a fost inchis dupa ce apele raului Suha au sapat la baza drumului iar terasamentul in zona Doroteia s-a surpat pe o distanta de aproximativ 50 de metri. Boliacu a declarat ca situatia in cele doua zone este sub control si a precizat ca pompierii si autoritatile locale au actionat prompt si eficient. Silvia Boliacu a mai spus ca autoritatile locale au nevoie de ajutor pentru inlaturarea pagubelor si refacerea infrastructurii, pagubele urmand a fi evaluate in zilele urmatoare.