Radu Ciofu, speaker la Conferinta „Femei de cariera”, editia a XI-a, care va avea loc pe data de 13 septembrie, in Bucuresti este de profesie economist, lucrand timp de cativa ani ca analist financiar. De 5 ani are propriul business, compania SEOmark.ro, care ofera servicii de marketing digital. Inainte sa isi lanseze propria afacere, a lucrat in domeniul marketing-ului online in alte companii, a trecut de la analiza financiara la promovarea online a serviciilor financiare, inclusiv prin intermediul Google Ads.

Aflamai multe despre Radu, despre infiintarea companiei si despre experienta lui in marketing online.

De la economist la antreprenoriat in domeniul marketingului online

Dupa o lunga experienta ca economist, Radu Ciofu a descoperit faptul ca antreprenoriatul si dezvoltarea unui business ii pun in valoare cunostintele pe care le-a acumulat de-a lungul timpului. Astfel, a ales business-ul online pe care initial l-a testat partial si in cadrul ultimelor companii pentru ca a fost angajat. S-a ocupat de campanii de SEO si de administrarea campaniilor Google Ads. Este implicat in zona de marketing si publicitate online aproximativ din anul 2012, totodata fiind si moderator al emisiunii “Consultanta in afaceri”, de la Canal33.

Despre agentia de marketing online SEOmark

SEOmark este o agentie de marketing online care a fost lansata in anul 2014 si care la inceput a oferit servicii de SEO. Un an mai tarziu a fost realizat site-ul seomark.ro iar in prezent ofera o gama larga de servicii precum creare site-uri, web design, servicii de redactare, Google Ads, Facebook, dar si servicii de educatie pentru marketing si promovare online, inclusiv cursuri care au loc periodic fata in fata sau online.

In cadrul SEOmark.ro Radu Ciofu se ocupa in principal de asigurarea partii tehnice, coordoneaza echipa, supervizeaza campaniile de promovare, dar si cursurile.

Afla cum sa te promovezi la un eveniment de la Radu Ciofu

Tema pe care o va aborda Radu in cadrul conferintei, „Promovarea in cadrul evenimentelor si post eveniment”, este dedicata tuturor antreprenorilor sau celor care se ocupa cu marketing-ul si cu promovarea unui business. Vei putea sa afli lucruri interesante si utile, dar vei avea si posibilitatea sa ii adresezi lui Radu intrebari referitoare la dezvoltarea si promovarea unei afaceri.

