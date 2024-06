Predict Edumedia anunță lansarea celui mai nou joc video realizat de echipă, Startup Quest Bakery, o experiență ludică care constă într-o scurtă călătorie antreprenorială în care jucătorii trebuie să înființeze și să administreze o brutărie.

Jocul este de fapt o simulare a unei afaceri sociale – o brutărie pe care jucătorii o gestionează pe parcursul a 36 de luni. Printre etapele pe care le parcurg se numără și următoarele: obținerea autorizațiilor necesare, efectuarea studiilor de piață, pregătirea spațiului, alegerea surselor de energie, achiziționarea echipamentelor, angajarea și formarea personalului, producerea pâinii într-o gama adecvată și vânzarea acesteia în funcție de cererea de pe piață. Pe parcursul acestor pași, jucătorii trebuie să fie atenți și la amprenta asupra mediului precum și la impactul social al afacerii lor pentru a putea finaliza cu succes jocul. Vor putea monitoriza performanța brutăriei cu ajutorul unor rapoarte financiare simple și își vor ajusta strategiile astfel încât să asigure creșterea și sustenabilitatea afacerii.

În plus, într-un meniu distinct, utilizatorii au acces și la secțiuni teoretice dedicate, unde pot aprofunda noțiuni despre antreprenoriatul social, sustenabilitatea unei afaceri, abilitățile unui antreprenor, analiza pieței, găsirea surselor de finanțare, planul de afaceri, digitalizarea afacerii etc.

Aplicabilitatea jocului în mediul școlar

Jocul poate fi relevant la clasă pentru înțelegerea proceselor și fenomenelor caracteristice inițierii și gestionării unei întreprinderi într-un mod aplicat, plăcut și interactiv. Competențele pe care elevii le pot dobândi prin intermediul acestuia sunt conectate în mod deosebit cu cele specifice disciplinelor de Educație antreprenorială și Economie, elevii învățând despre utilizarea eficientă a resurselor, despre derularea unei afaceri profitabile, luând în considerare interesele comunității, despre analizarea eficienței factorilor de producție și adaptarea la cerere – ofertă, consum – producție.

Aplicabilitatea acestui joc în sfera educației non-formale facilitată de către lucrătorii de tineret

Prin intermediul acestui joc, tinerii pot dobândi competențe esențiale, contribuind astfel la dezvoltarea lor personală și profesională. Acesta nu doar că îmbogățește cunoștințele tinerilor despre antreprenoriat, dar și promovează competențe esențiale precum gândirea critică, responsabilitatea socială și managementul deciziilor.

Jocul este disponibil pe platformele Steam https://store.steampowered.com/app/2907700/Startup_Quest_Bakery/ și Itch: https://predictcsd.itch.io/start-up-bakery

Trailerul jocului poate fi vizionat aici: https://www.youtube.com/watch?v=RgRe2GE9wzU&t=2s.

Despre Predict Edumedia

Predict Edumedia este o echipă specializată în crearea de produse educaționale online – platforme digitale, cursuri online și jocuri video educaționale. În cele câteva zeci de produse lansate au promovat interactivitatea și inovația în domeniul educației – o misiune de care sunt pasionați.

Jocul a fost dezvoltat în cadrul proiectului Erasmus+ „E-VENTURE. Promotion of Entrepreneurship of Young People with Fewer Opportunities in Europe”, de către Predict Edumedia – România, în colaborare cu Eveho Private Foundation – Spania, Arsis – Association for the Social Support of Youth – Grecia și LiberaMente – Italia.

Suport

Acest produs a fost creat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației.

„E-VENTURE Gamification Experience – Startup Quest Bakery” a fost realizat cu Unreal® Engine. Unreal® este o marcă comercială sau o marcă înregistrată a Epic Games, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.

Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2024, Epic Games, Inc. Toate drepturile rezervate.