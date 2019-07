Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituție aflată în subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a derulat proiectul „Curs de perfecționare a cadrelor didactice care predau limba română, sau în limba română, în învățământul primar și în cel gimnazial sau liceal, în regiunea Cernăuți- Ucraina”, la Iași, în perioada 24-29 iulie 2019. Proiectul s-a desfășurat cu susținerea Centrului Bucovinean Independent de Cercetări Actuale și a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Stagiul de perfecționare s-a desfășurat pe parcursul a șase zile, având două teme majore: Metodica predării limbii române și Psihopedagogie școlară. La cursurile care au fost predate de profesori metodiști de la Inspectoratul Școlar Județean Iași au participat 20 de profesori care predau limba română, sau în limba română, în regiunea Cernăuți, Ucraina. Vizita doamnei Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru românii de pretutindeni, a onorat și bucurat cadrele didactice aflate la Iași.

Daca în prima parte a zilei profesorii și învățătorii au învățat cum să crească atractivitatea și calitatea actului educațional în limba română, în partea a doua a zilei aceștia au avut programate vizite la diferite obiective turistice, spirituale și culturale, precum Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biserica Trei Ierarhi și Mănăstirea Golia. În cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași au vizitat Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul de Artă, dar și Muzeul Unirii.

Cadrele didactice au ajuns și la Bojdeuca lui Ion Creanga din Iași, obiectiv al Muzeului Național al LiteraturiiRomâne. Tot încadrul MNLR Iași profesorii au putut admira Colecția „Istoria teatrului românesc”, găzduită în Parcul Copou. Frumoasa Grădină Botanică a Iașului s-a transformat în școală pentru o zi, profesorii din regiunea Cernăuți optând într-una din zilele însorite să facă un curs în natură.

De asemenea, profesorii au putut vedea un exemplu de școală românească în timpul vizitei la Colegiul Național Iași, un colegiu de prestigiu al orașului.

La încheierea cursurilor fiecare profesor a primit diplomă de participare din partea IEH și un pachet cu materiale didactice, care să fie util în școlile în care aceștia predau.

„Cu sincere urări de bine și un buchet de mulțumire vin către Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” cadrele didactice etnice române din Cernauti, care au fost prezente la cursurile de perfecționare în orașul Iași. Au fost cu adevărat niște cursuri bine organizate și productive din toate punctele de vedere. Pe toată durata cursurilor am avut posibilitatea să ne perfecționăm nu doar prin instruire, dar și prin vizitarea obiectivelor din orasul Iasi, care au o valoare deosebită în ceea ce privește păstrarea identității neamului românesc. Am avut onoarea de a descoperi lucruri valoaroase de cultură generală care sunt păstrate cu atâta sfințenie. Cu toții spunem că aceste cursuri sunt binevenite și necesare nouă pentru instruirea și educarea generațiilor viitoare, care trebuie să-și păstreze limba, istoria și cultura. Vă mulțumim din suflet!”-Brabaza Veronica, profesor de limba română în satul Dimca.

„Zilele petrecute la Iaşi le-am înscris în Cartea celor mai frumoase Amintiri. Ne-am simţit studenţii de altădată, ne- am făcut noi prieteni, cu multă măiestrie am fost ghidaţi în lumea pedagogiei şi psihologiei, am vizitat locuri de mare însemnătate istorică, am slujit toţi împreună Limba noastră cea Română. Pentru toate acestea aducem profunde mulţumiri părintelui Bogdan Racu, directoarei Mihaela Ungureanu, metodistei Mihaela Cobzaru şi în mod deosebit domnului Dan Enescu de la IEH”- Tatiana Culiceanu, învăţătoare la ciclul primar liceal raional Gheorghe Asachi din oraşul Herţa.

„Acest sfârşit de iulie petrecut la Iaşi, în cadrul cursurilor de perfecţionare a cadrelor didactice de etnie română organizate de IEH Bucureşti la Iaşi,va rămâne mereu în memoria mea şi a colegilor mei. Mulţumim organizatorilor pentru buna organizare, ospitalitate, dicţionarele, cărţile şi materiale didactice, care ne vor ajuta în procedeul instructiv – educativ.” – Oxana Medved învăţătoare la ciclul primar, Liceul Gh. Asachi din oraşul Herţa

„Vă aduc mulțumiri pentru cursurile organizate pentru noi, românii din afara graniței, la Iaşi. Pe parcursul acestor cursuri am avut oportunitatea de a învăța despre noi strategii şi metode de predare a limbii române, termeni psihopedagogici. Vă mulțumim din suflet pentru clipele trăite în aceste locuri minunate și aproape de suflet.Vă suntem recunoscători că nu uitați nicicând de noi, românii băştinaşi din afara graniței.”- Marina Saviuc, învatatoare la clasele primare la liceul „M. Eminescu” Carapciu, raionul Hliboca.

Profesoara Ciubotaru Elena de la școala din Pătrasceni (Târnăuca) a scris câteva versuri la finalizarea celor șase zile de cursuri:

„Buna dimineața, Iași!

Cu priveliștea frumoasă

Mai o zi vreau să ne lași

Să fim ca la noi acasă.

Să-ți zâmbim și să pășim

Prin a vieții amintire,

Iar apoi să-ți dăruim

Mulțumire și iubire.

Mulțumescu-ți, plai cu soare,

Pentru găzduirea ta,

Pentru marea ta valoare

De-a intra în viața mea.

Pentru locurile sfinte

De cultură, grai și cânt,

Iașule, îți zic cuminte:

-Bun rămas, iubit pământ!”

Acțiunea și-a propus promovarea și susținerea învățării în limba română în regiunea Cernăuți, Ucraina, pentru facilitarea menținerii identității etnice și lingvistice în rândul românilor din regiune precum și creșterea calității și atractivității actului educațional în limba română.

Proiectul se încadrează înProgramul de Educație „Apostol Mărgărit”, din Planul de activități al Institutului „EudoxiuHurmuzachi” pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.