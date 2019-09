În cadrul Centrului Medical PRO VITAM Sf. Gheorghe pacienții pot beneficia de investigații de Osteodensitometrie DEXA la tarife promoţionale.

Osteodensitometria DEXA este o investigație modernă ce folosește raze X de densități diferite permițând aprecierea gradului de reducere a densității osoase și a diagnosticării cât mai din timp a osteoporozei.

Osteoporoza este o boală sistemică, ce duce la fragilizarea oaselor, prin scăderea rezistenței osoase, cu creșterea riscului apariției fracturilor, fără simptomatologie, considerată o boală “ tăcută”.

Această afectiune este prevalentă în rândul femeilor în postmenopauză, dar apare și la femei mai tinere sau bărbați, ce prezintă alte boli cronice, sau care au factori de risc ce determină demineralizare osoasă.

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii peste 40 la sută în cazul femeilor şi 20 la sută dintre bărbații cu vârste de peste 50 de ani, au osteoporoză. Această afecţiune se află printre primele zece cele mai serioase boli cu răspândire largă.

În cadrul Centrului Medical PRO VITAM Sf. Gheorghe pacienții beneficiză de REDUCERE pentru INVESTIGAȚIILE de OSTEODENSITOMETRIE-DEXA la pretul de 90 lei.

Perioada campaniei: 25 septembrie – 30 noiembrie 2019.

Pentru programări pacienții pot suna la telefon 0267 312 919, pot veni direct la Centrul Medical Pro Vitam din strada Muncitorilor nr.16 sau pot scrie pe adresa office@provitam.com .

Investigațiile se realizează pe bază de programare și în limita locurilor disponibile.

Pentru pacienţii care nu sunt din Sf. Gheorghe transportul este GRATUIT (pentru 8 pacienţi programaţi pentru investigaţii Dexa sau alte servicii medicale din cadrul Clinicii Pro Vitam).

Cu o experienţă de peste 21 de activitate medicală, Centrul Medical Pro Vitam Sf. Gheorghe asigură pacienţilor consultaţii şi investigatii de specialitate, cabinete medicale cu peste 30 de specialităţi medicale realizate de o echipă de medici recunoscută cu experienţă şi expertiză, laborator de analize medicale, servicii de imagistică şi servicii complete de medicina muncii.

Pro Vitam este cunoscut şi ca centrul de cercetare-dezvoltare la nivel internaţional. Principalele subiecte de cercetare sunt legate de dezvoltarea unor biomarkeri pentru anumite tipuri de cancer și modelarea anumitelor procese biologice in silico. Centrul este condus de dr. Zsuzsanna Jenei (PhD, University of Warwick, 2010), iar divizia de modelare de dr. Szilard Fejer (PhD, University of Cambridge, 2009). Scopul pe termen lung al organizației este să devină un centru de cercetare cu renume în România și în străinătate.

Clinica Pro Vitam Sf. Gheorghe este parte din grupul de Centre Medicale: Pro Vitam Tg. Secuiesc (punct de lucru), Laboratorul Pro Vitam Sibiu şi Promedical Center Cluj Napoca – unul din primele centre medicale deschise la Cluj, cu prezenţă pe piaţa medicală de 20 de ani. Misiunea centrelor medicale este îmbunătățirea stării de sănătate a pacienţilor punând accent deosebit pe medicină și pe investiţii în modernizarea serviciilor medicale.