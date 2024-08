Investiția de 60 de milioane de euro a firmei germane Anton Haering în Parcul Industrial Siret a fost anunțată oficial de către firma de consultanță. Primarul Adrian Popoiu a ținut să mulțumească firmei de consultanță, administrată de Jürgen Raizner și a publicat comunicatul acesteia:

“Cooperațiile STZ Est-Vest deschide din nou calea unei investiții în România. Cu o investiție planificată de peste 60 de milioane de euro, clientul nostru, un renumit furnizor de automobile, dă un semn clar de creștere și încredere în România. Am sprijinit cuprinzător extinderea strategică în România. Abordarea noastră completă de consultanță a inclus nu doar selectarea atentă a locațiilor, ci și acompaniamentul în formarea companiei și negocierile pentru achiziționarea de terenuri. Expertiza noastră a fost deosebit de utilă atunci când a venit vorba de eliminarea obstacolelor administrative majore și deschiderea drumului pentru o investiție fără probleme Succesul muncii noastre este evident prin faptul ca firma consultata va fi acum prima companie industriala care se va muta in Parcul Industrial Siret. Alegerea locației a fost rezultatul unei analize cuprinzătoare în care am comparat Bulgaria, Moldova și România. Întotdeauna am pus cerințele individuale ale clienților noștri pe primul plan. Micul oraș Siret, situat în partea de nord-est a României, a fost convins în sfârșit de parcul industrial atractiv, un parc inovator de știință și tehnologie, precum și de bunele oportunități de instruire în regiune.

Clientul nostru, specialist in turnarea si frezarea pieselor de inalta precizie precum si ansambluri complexe, isi va extinde cu aceasta investitie capacitatile de productie si totodata va contribui la dezvoltarea economica a regiunii. Noua sucursală va utiliza tehnologii de ultimă generație pentru a dezvolta și produce soluții inovatoare pentru industria europeană de automobile din România. La STZ înțelegem că fiecare proiect de investiții este unic. Consultarea noastră personalizată ține cont nu doar de factorii economici, ci și de specificațiile culturale și regionale. Suntem mândri că am însoțit clienții noștri de la ideea inițială până la decizia de locație reușită. Și munca continuă. Cererea de finanțare este în desfășurare.”