Astăzi, odată cu debutul noului an școlar, la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava a fost deschis oficial un modern centru de informare și documentare. Centrul a fost amenajat într-un nou corp de clădire ridicat în interiorul colegiului, iar printre participanții la inaugurare s-au numărat primarul Ion Lungu și adjunctul Inspectoratului Școlar și consilierul local Ciprian Anton. Costurile construcției se cifrează la un milion de euro și au fost suportate de municipalitate, în timp ce dotarea cu tehnică de calcul și mobilier s-a făcut din sponsorizări. Centrul dispune de laborator de informatică, o cancelarie, săli de studiu și un amfiteatru cu 170 de locuri și este acoperit cu o cupolă de sticlă. Primarul Lungu a salutat realizarea investiției și a precizat că la „Petru” se vor derula și alte proiecte.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating