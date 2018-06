VITALACT, brand 100% românesc, câştigă tot mai mult teren pe piaţa de lactate

Omul de afaceri Mihai Miron, proprietarul holdingului Ropharma și implicit al societății BIOEF, a investit 3,5 milioane de Euro în noua fabrică de lactate marca Vitalact, brand 100% românesc care se bucură deja de o popularitate crescută pe piaţa românească datorită formulelor de lapte praf cu caracter inovativ pe care le produce, având în compoziție colostru și lactoferină.

Noua fabrică situată în localitatea Baru, judeţul Hunedoara, deţine echipamente de ultimă generaţie, personal specializat și laborator propriu autorizat, unde este controlată calitatea laptelui și a produselor finite. Mai mult decât atât, brandul românesc Vitalact este susținut și de propria fermă de vaci și cele 1500 hectare de terenuri agricole situate în comuna Doștat, jud. Alba.

Ferma de la Doștat a fost prima din țară care a optat pentru creșterea vacilor în stabulație liberă, aceasta însemnând că vacile au acces permanent la hrană, apă, beneficiază de un loc pentru mișcare și loc de odihnă, fiind garantată astfel starea de bine a animalelor și o calitate crescută a laptelui.

Așadar, investiția de 3,5 milioane de euro de la Baru a ajutat la diversificarea produselor brandului Vitalact ca flux integrat (fermă vegetală – fermă zootehnica – fabrica de produse lactate), corelat cu un bun control al întregului proces, de la furcă la furculiță.

Noua gama de produse lactate Vitalact promite să păstreze compoziția și gustul natural, cu o sursă importantă de substanțe nutritive și proteine necesare pentru creșterea copiilor și a adolescenților. Produsele Vitalact conțin un nivel ridicat de vitamine, minerale si aminoacizi esențiali respectiv calciu, fosfor, potasiu, vitaminele A, D, B12 foarte necesare pentru sportivi, adulți, vârstnici.

“Am decis să investesc în România, şi nu în altă ţară, întrucât aici am reuşit să construiesc de jos, puţin câte puţin, un brand care la ora actuală se bucură de o popularitate crescută, în special în rândul mamelor şi copiilor. Iniţial, am reşimţit puţină reticenţă când cei apropiaţi au aflat că îmi doresc o nouă investiţie mare în România, însă eu consider că este mereu loc pe piaţă, dacă scoţi produse deosebite, ieşite din tipar. Mă gândesc la lapte ecologic, la lapte cu proprietăți terapeutice. Cam pe aceeași idee cu laptele praf pentru copii și aici ne gândim să producem un lapte care să te facă să dormi mai ușor, altul care să te liniștească etc. Ceva la limita între alimente și suplimente alimentare. Ne dorim ca datorită noii fabrici de la Baru să reuşim să aprovizionăm magazinele din România cu produsele Vitalact, astfel încât să facem o concurenţă serioasă produselor străine”, declară omul de afaceri Mihai Miron, proprietarul brandului românesc Vitalact.

Directorul General al societăţii Bioef, deţinătoarea brandului Vitalact, Armando Popescu, ține să sublinieze necesitatea unor produse lactate 100% românești pe piaţa autohtonă.

„Brandul Vitalact are privilegiul acesta: de a fi obținut într-un flux integrat, aceasta însemnând siguranța calității. Lapte românesc, companie românească, brand românesc. Asta înseamnă cu adevărat românesc 100%. Calitate, din respect pentru ROMÂNI”.