Bugetul propriu al județului Suceava pentru anul 2020 care va fi aprobat în ședința deliberativului județean de vineri, 14 februarie prevede investiții consistente care ating 53% din totalul sumelor.

Astfel, pe partea de cheltuieli, o destinatie importanta a fondurilor în bugetul anului 2020 o reprezinta lucrarile la drumurile judetene , derulate atat direct prin bugetul propriu al județului, cat și prin Directia Judeteana de Drumuri și Poduri Suceava. Totalul sumelor alocate in anul 2020 cu aceasta destinatie este de 271.996.471 lei, din care 59.800.000 lei pentru reparatii curente, 113.028.150 lei pentru proiectul „REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERA STRATEGICA 1:IAȘI-SUCEAVA” (cu finantare din fonduri exteme nerambursabile, credit și surse proprii), 91.112.781 lei pentru lucrarile finantate din PNDL și 8.055.540 lei pentru alte lucrari de investitii.

Spitalul Județean primește de la CJ suma de 18, 877 milioane de lei

Spitalul Judetean de Urgenta „Sf. Ioan cel Nou” Suceava beneficiaza de transferuri pentru investitii din bugetul judetean în suma de 18.877.560 lei, din care:

12.424.000 lei pentru construirea și amenajarea unui Bloc operator cu patru sali de operatii și extindere sectie Chirurgie Generala prin suprainaltarea corpului D al spitalului,

5.893.000 lei pentru construirea unui heliport pe terasa superioara a spitalului,

297.500 lei pentru efectuarea unor reparatii capitale la instalatiile electrice din incinta spitalului vechi,

445.060 lei pentru studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte și alte studii in vederea construirii unui Spital de copii in incinta Spitalului Vechi, construirii unei cladiri cu destinatie Sectie Oncologie în incinta Spitalului Vechi și extinderii și modernizarii Sectiei de Neurochirurgie și Chirurgie vasculara prin suprainaltarea corpului E al Spitalului Judetean.

În sectiunea de dezvoltare mai figurează amenajarea curtii interioare a cladirii Palatului Administrativ, in vederea crearii unui spatiu cu functiune sala de conferinta, cu o alocare in anul 2020 de 5.236.773 lei, extinderea terminalului de pasageri la Aeroportul „Ștefan eel Mare” Suceava, cu finantare din credit intern, cu o alocare bugetara de 7.790.468 lei, executia lucrarilor de utilitati și dotari tehnico-edilitare aferente obiectivului de investitii Ansamblu de locuinte de serviciu cu 30 de unitati locative prin programul „Constructia de locuinte de serviciu” in curtea spitalului judetean, cu o alocare bugetara in anul 2020 de 1.154.908 lei.

Pentru acordarea de finantari nerambursabile in baza Legii nr.350/2005 s-a prevazut suma de 2.620.000 lei. Au fost alocate și in acest an fonduri importante (1.700.000 lei) destinate efectuarii de reparatii curente la cladiri aflate in patrimoniul județului Suceava, dintre care mentionam continuarea reparatiilor la cladirile Centrului Economic Bucovina.