În ultimii șase ani în cele patru școli din comuna Adâncata au fost investite în jur de 6 milioane de lei pentru a le aduce la standarde europene urmând ca procesul de modernizare să se apropie de final odată cu investițiile care vor fi făcute în 2018. ”Prioritatea zero a mandatului meu au fost școlile. Iată că am reușit ca în șase ani să le modernizăm cu apă curentă, încălzire centralizată, dotare cu mobilier modern, toalete civilizate. Cu ce vom mai face în acest an vom finaliza modernizarea tuturor unităților de învățământ. Fondurile le-am asigurat de la bugetul local dar și de la bugetul de stat prin proiectele pe care le-am promovat”, a declarat primarul Viorel Cucu. El a arătat că în acest an în ciuda condițiilor financiare vitrege vor continua investițiile în școli. Este vorba de împrejmuiri terenuri de sport și spații de joacă pentru copii la școlile cu clasele 1-4 din Fetești și Călugăreni, școli pe lângă care funcționează și grădinițe, împrejumuire, teren de sport modern și parc la școala cu clasele 5-8 ”Ioan Băncescu” din Adâncata. Viorel Cucu a subliniat că în acest an școala cu clasele 1-4 din Adâncata va intra într-un proces de modernizare cu fonduri alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală(PNDL). ”La școala cu clasele 1-4 din Adâncata avem un proiect de investiții în care intră împrejmuire, o anexă pentru microbuzul școlar și pentru lemne de foc, teren de sport. Acolo va intra și grădinița una modernă cu dotări cu tot”, a spus primarul.