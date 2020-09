În municipiul Rădăuți în acești patru ani de mandat ai primarului social democrat Nistor Tătar s-au făcut investiții de aproape 54 de milioane de lei. Concret, s-au asfaltat 25 de kilometri din diferite zone ale municipiului și s-au modernizat trotuare în suprafață de 28.690 de metri pătrați. Apoi, s-a reabilitat parcul și statuia lui Bogdan Vodă, s-a construit încă un etaj la Spitalul Municipal Rădăuți și s-a modernizat secțiile ATI, Neurologie, Psihiatrie. ”Am construit de la zero opt spații de joacă pentru copii, am modernizat terenuri de sport la mai multe școli generale, la Colegiul Tehnic și la Colegiul ”Eudoxiu Hurmuzachi”. Construim primul bazin de înot pentru rădăuțeni care va fi dat în folosință în ianuarie 2021. Am construit o pistă de atletism din tartan pe stadionul municipal și am modernizat rețeaua de iluminat public începând cu strada Bogdan Vodă și Calea Bucovinei”, a punctat Tătar. El a mai arătat că cu bani de la bugetul local a extins sistemul de alimentare cu apă și canalizare pe diferite străzi din Rădăuți și a construit un Cămin de bătrîni pe strada Frâncei.

”Mai sunt multe lucruri de făcut pentru orașul nostru, pentru rădăuțeni dar continuăm în următorul mandat”

”Am promis, am făcut” a subliniat Tătar care a adăugat: ”Mai sunt multe lucruri de făcut pentru orașul nostru, pentru rădăuțeni dar continuăm în următorul mandat”.

El a menționat că în urma întâlnirilor cu alegătorii, a observat faptul că multe din investițiile importante din oraș nu sunt cunoscute sau sunt atribuite în mod eronat altor persoane. ”Desigur, parte din vină o am eu deoarece nu am trâmbițat la orice proiect dus la îndeplinire. Am considerat că este mai bine să tac și să fac. Se pare că am greșit, desi nu-mi place să ies public cu proiectele care țin de normalitate până la urmă”, a mai spus Nistor Tătar.