Și în acest an comuna suceveană Adâncata va continua procesul de dezvoltare demarat în forță în urmă cu șapte ani. Primarul Viorel Cucu a declarat că în 2019 vor fi finalizate o serie de investiții importante pentru comunitate dar vor demara și altele noi atât cu fonduri europene, guvernamentale cât și cu bani de la bugetul local. În acest an, a spus primarul vor fi finalizate lucrările de extindere și reabilitare a școlii cu clasele I-IV din Adâncata investiție în valoare de un milion de lei care se derulează prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Școala a beneficiat anterior de alte investiții în valoare de 700.000 de lei, bani alocați de la bugetul local. Tot în acest an, a subliniat primarul, vor fi finalizate lucrările de modernizare a 5 kilometri de drum pentru care sunt alocate 6,4 milioane de lei, fonduri europene. Proiectul se derulează prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Pleșa având ca partener comuna Hânțăști care va beneficia la rându-i de aceeași sumă de bani europeni pentru modernizarea a 5 kilometri de drum.

Grădiniță și dispensar noi la Adâncata și cămin cultural la Călugăreni

Podul din beton armat din satul Fetești va fi terminat tot în acest an. Investiția în sumă de 890.000 de lei este finanțată prin PNDL. Viorel Cucu speră ca în 2019 să se finalizeze și lucrările de modernizare și reabilitare a căminului cultural din Adâncata, o investiție de 2,4 milioane de lei realizată cu bani europeni. În acest an vor demara mai multe investiții noi precum o nouă grădiniță cu program normal în curtea școlii cu clasele 1-4 din Adâncata, un dispensar nou tot în Adâncata, un cămin cultural în satul Călugăreni și o sală de sport la Școala cu clasele 5-8 ”Ioan Băncescu” din Adâncata. ”Pentru grădinița cu program normal în trei săptămâni reluăm licitația pentru desemnarea constructorului. La prima licitație nu s-a prezentat nimeni. Este o investiție de 1,6 milioane de lei pe care o facem prin PNDL. La căminul cultural din Călugăreni sperăm să începem lucrările în 3-4 luni de zile. Licitația pentru desemnarea constructorului se face la Compania Națională de Investiții care finanțează lucrările cu suma de 2,4 milioane de lei. Pentru noul dispensar sperăm să dăm drumul la lucrări în mai. Am semnat deja contractul pentru proiectare și execuția lucrărilor. Este o investiție de 1,5 milioane de lei care se face prin PNDL. În scurt timp sperăm să semnăm contractul de finanțare și pentru sala de sport investiție de 910.000 de euro care se va realiza cu fonduri europene”, a spus Viorel Cucu.

Trotuare de-a lungul drumului național 29A, Adâncata-Călugăreni

Primarul a mai adăugat că în acest an se va moderniza parcul din comună în baza unui proiect cu fonduri europene în valoare de 75.000 de euro și de asemenea vor fi promovate proiecte pentru împrejmuirea școlilor din satele Călugăreni și Fetești, pentru construirea unui spațiu de joacă și a unui teren de sport la Călugăreni și pentru realizarea de trotuare de-a lungul drumului național 29A, Adâncata-Călugăreni.