Primăria Dărmănești are pregătite cel puțin 14 proiecte pentru dezvoltarea acestei comune, o parte dintre acestea fiind deja în implementare, iar altele urmează să fie începute în perioada următoare. Primarul din Dărmănești, Dănuț Chidoveț, a subliniat faptul că acest an a început promițător din punctul de vedere al investițiilor pentru cetățenii din această comună, el precizând că și în acest an vor fi realizate lucrări importate pentru comunitatea locală. Dănuț Chidoveț a declarat că în momentul de față se lucrează deja la un proiect pentru modernizarea unui drum pe o lungime de cinci kilometri și a unui podeț. „Este vorba despre un proiect pentru care contractul de finanțare a fost semnat încă din anul 2017, însă procedurile de licitație au durat foarte mult. Însă acum se lucrează la acest drum, podul este construit în procent de 50% și în același timp se lucrează și la drum. Este un drum care vine prin Dărmănești, din drumul european, în zona gării și a bisericii Dărmănești”, a spus Dănuț Chidoveț. El a adăugat că un alt proiect în derulare este cel pentru construcția aducțiunii de apă și extinderea rețelei de canalizare, cu o valoare de 1,35 milioane de euro, pentru care s-a semnat deja contractul de execuție și urmează să fie emis ordinul de începere a lucrărilor.

„Un alt proiect în derulare este grădinița din satul Măriței, cu trei grupe, unde lucrările sunt finalizate în procent de circa 95%. Urmează, când ne permite timpul, să lucrăm la amenajarea curții. De asemenea, mai avem un proiect în execuție la căminul cultural din satul Dărmănești, finalizat în procent de 90%, la care acum se lucrează la amenajarea peisagistică”, a declarat primarul Chidoveț. El a spus că o altă investiție la care se lucrează este cea de amenajare a unor centre culturale în fostele școli din Dărmănești – Chilibancina și Călinești Vasilache, pe care primăria le-a preluat de la Ministerul Educației. Dănuț Chidoveț a spus că cele două școli nu mai funcționează, având în vedere că au rămas fără elevi, motiv pentru care s-a luat decizia schimbării destinației de funcționare.

Primarul din Dărmănești a precizat că în același timp, la școala Chilibancina au început lucrările la un miniteren de fotbal, aceeași investiție urmând să fie făcută și la școala Dărmănești 1.

Făcând referire la investițiile în derulare, el a amintit și de dispensarul uman din Măriței, la care s-au realizat lucrări de modernizare, reabilitare și dotare. „Este un proiect prin Ministerul Dezvoltării, iar în perioada următoare vom începe să mutăm înapoi, etapizat, cabinetele medicale”, a explicat Dănuț Chidoveț.

Investiții importante prin Compania Națională de Investiții. Patinoar la o școală din Dărmănești

Primarul din Dărmănești a precizat că mai multe investiții importante urmează să se realizeze prin Compania Națională de Investiții. Astfel, Dănuț Chidoveț a declarat că a depus la CNI un proiect pentru construcția unui cămin cultural nou și a unei săli de sport cu 102 locuri, în satul Măriței, ambele fiind la faza de licitație. „Tot la CNI am mai depus un proiect pentru sediul nou de primărie, care vine construit în locul fostei grădinițe vechi, după ce mutăm copiii și o demolăm. Și tot prin CNI avem depus un proiect pentru o bibliotecă nouă în satul Măriței, precum și trei proiecte pentru refacerea unor drumuri calamitate”, a precizat Chidoveț, care a mai adăugat că printr-un alt proiect se intenționează construirea unui patinoar în curtea școlii Dărmănești 2.

Nu în ultimul rând, el a spus că tot prin CNI a depus un proiect pentru o bază sportivă nouă, cu teren de sport cu nocturnă și vestiare, care ar urma să fie construită pe locația actualului stadion din Măriței.

Proiect de aproximativ cinci milioane de euro pentru construcția rețelei de gaz metan în Dărmănești

Dănuț Chidoveț a mai declarat că un proiect extrem de important pentru comună este cel pentru construcția rețelei de distribuție a gazului metan. „Am depus acest proiect la Ministerul Fondurilor Europene și sperăm să fim câștigători pentru că avem un avantaj, în condițiile în care magistrala de gaz trece pe raza comunei Dărmănești. Proiectul are o valoare de 4 – 5 milioane de euro, urmând a se construi circa 70 de kilometri de rețea de gaz. Este un proiect foarte important pentru comună. Avem canal, apa o tragem acum și este important să avem și rețeaua de gaze”, a arătat primarul din Dărmănești. El a mai spus că primăria a depus un proiect și la Ministerul Mediului, pentru modernizarea rețelei de iluminat, prin montarea a 500 de lămpi LED.

„Trebuie spus că și din fondurile proprii avem pregătite investiții importante, printre acestea numărându-se și construcția de alei pietonale, de la poarta de intrare în comună spre Măriței, lucrări pentru care avem deja pavajul și țevile pentru canalizare și urmează să desemnăm constructorul”, a mai precizat Dănuț Chidoveț.

El a ținut să sublinieze faptul că în calitate de primar a făcut toate eforturile să depună proiecte pentru dezvoltarea comunei la toate sesiunile de proiecte, în toate domeniile și pentru toate satele din Dărmănești.