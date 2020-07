Primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tătar, anunță investiții în dezvoltare locală și infrastructură de aproape 50 de milioane de lei. Sunt investiții cu bani europeni, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, aflate în derulare sau pentru care s-au semnat deja contractele de finanțare a lucrărilor. Tătar a precizat că o pondere importantă însemnând mai bine de 35% din valoarea totală o reprezintă investițiile cu bani europeni atrași prin Programul Operațional Regional.

Investiții de 17,3 milioane de lei, bani europeni, prin ”GAL Urban”

Mai exact, investițiile cu fonduri externe însumează 18,5 milioane de lei din care 17,3 milioane de lei sunt bani obținuți în baza proiectelor depuse de Asociația ”GAL Urban” Rădăuți. Este vorba în primul rînd de construirea unui Centru Comunitar de Resurse. Apoi de modernizarea mai multor străzi: Frâncei + tronson Frâncei – cămin persoane vârstnice (azil), Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu – parțial, Pepenăriei, Parcului, Fagilor, Papetăriei, Merilor, Mănăstirii, C. Dobrogeanu Gherea, Recoltei, Plugarilor, Hipodromului, Tirului, Cărămidăriei,Uzinei, Șerpuită, Valea Seacă, Mihai Pitei și Cucului. Cu bani europeni se va mai construi o grădiniță cu program normal, se va ameneja un loc de joacă pentru copii, se vor construi cinci ansambluri de clădire cu destinație de locuințe sociale cu 40 de apartamente, se va moderniza o locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare. Nu în ultimul rând se va mai implementa un proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte publice cu toalete, dușuri și mașini de spălat în punctele termice 3,4, 7 și 8. Un proiect important aflat în derulare intitulat ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în cadrul căruia Primăria Rădăuți va amenaja o clădire cu etaj pentru a adăposti femei abuzate și pentru a le proteja împotriva violenței familiale. Nu în ultimul rând tot cu bani europeni este finanțată rețeaua WiFi în spațiile publice din Rădăuți.

Ample lucrări la Spitalul Municipal, la școli și grădinițe

Primarul Nistor Tătar a amintit de lucrări de anvergură la unitățile de învățământ și la spital. Astfel, la Spitalul Municipal ”Sf. Doctori Cosma și Damian” se află în derulare un proiect de 15 milioane de lei finanțat prin Compania Națională de Investiții care vizează ”Extindere prin supraetajare corp A+B+C, pentru amenajare secție pediatrie și reabilitare termică corpuri A+B+C+D+G”. La Școala generală cu clasele I-IV de pe strada Oborului, nr. 14 A, se vor continua lucrările de realizare și dotare, începute în baza autorizației de construire nr. 328/2007 și se va construi o sală, investiții în valoare de 2,43 milioane de lei, la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” se va construi un corp de clădire nou prin extindere-2,24 de milioane de lei, la Grădinița cu Program Normal ”Sfânta Treime” se va realiza extindere și modernizare- 305.477 de lei, la Grădinița cu Program Normal nr.6, se va realiza reabilitare și extindere-466.599 de lei iar la Grădinița cu Program Prelungit ”Prichindelul” se va executa termoizolarea fațadelor- 523.534 de lei. În program mai figurează construirea unui bazin de înot didactic pe strada Ștefan cel Mare. ”Vrem să facem cât mai multe investiții pentru locuitorii municipiului nostru pentru a crește gradul de confort și de civilizație. De asemenea nu-i uităm nici pe cei aflați în situații defavorizate. Cu responsabilitate, determinare și cu credință în Dumnezeu vom reuși”, a declarat Nistor Tătar.