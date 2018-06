Primăria Dărmănești va începe în perioada următoare implementarea mai multor proiecte cu fonduri europene, guvernamentale și locale pentru dezvoltarea acestei comunei. Primarul din Dărmănești, Dănuț Chidoveț, a precizat că în momentul de față sunt în derulare nu mai puțin de cinci proiecte europene, la patru dintre acestea fiind semnate deja contractele de finanțare, fiind alocat și un procent de 50% din valoarea lor. Dănuț Chidoveț a declarat că un proiect cu fonduri europene vizează reabilitarea și modernizarea căminului cultural din satul Dărmănești, valoarea acestuia fiind de peste 300.000 de euro, la care se adaugă TVA. Un alt proiect, de 250.000 de euro, plus TVA, vizează modernizarea grădiniței din satul Măriței, în timp ce pentru modernizarea unui drum comunal ce va deservi mai multe localități din comună, suma alocată este de un milion de euro, plus TV. Cea mai mare sumă aprobată printr-un proiect cu fonduri europene, pentru care s-a semnat contractul, este de 1,35 de milioane de euro, plus TVA, banii urmând să fie folosiți pentru extinderea rețelei de canalizare și aducțiune cu apă. Dănuț Chidoveț a precizat că în cazul unui alt european, pentru modernizarea unui drum pe o poțiune de 500 de metri, în comuna Dărmănești, în valoare de 250.000 de lei, a fost efectuată deja vizita în teren și urmează semnarea contractului de finanțare. El a arătat că proiectele cu finanțare europeană au fost aprobate prin Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale. „La două proiecte, grădiniță Măriței și cămin cultural din satul Dărmănești, vom anunța câștigătorul licitației până maxim la finalul acestei lunii, astfel încât să putem începe lucrările. La proiectul de aducțiune cu apă și extindere canalizare, precum și la proiectul de drumuri suntem la faza de licitație la proiectare”, a declarat primarul din Dărmănești.

El a adăugat că pe lângă aceste investiții, în perioada imediat următoare vor începe lucrările de reabilitare a trei școli, investițiile fiind finanțate de Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Programul Național de Dezvoltare Locală – etapa 1. Dănuț Chidoveț a spus că pentru aceste investiții au fost desemnați constructorii. Primarul din Dărmănești a spus că investițiile se vor realiza la școlile din Dănila, Dărmănești și Călinești, acolo unde se vor realiza lucrări de extindere, pentru grupuri sanitare, centrale, precum și alte finisaje interioare. Primarul din Dărmănești a mai spus că în etapa a doua a PNDL, primăria Dărmănești a obținut un proiect pentru modernizarea, dotarea și extinderea dispensarului uman din satul Măriței.

Dănuț Chidoveț a adăugat că pe lângă proiectele din fonduri europene și guvernamentale sunt realizate mai multe investiții și din fonduri proprii ale primăriei. „Vorbim aici de lucrări la trotuare, alei pietonale și reparații de drumuri. Anul acesta am extins trotuarele în zona Măriței, pe DJ 209D, spre Dărmănești și tot în 2018 modernizăm intrarea în comuna Dărmănești, cu alei pietonale. Ca în fiecare an, investiții vor fi realizate în fiecare localitate din comună. De exemplu, pentru satul Dănila avem alocați bani pentru trotuare, după ce, tot aici, din fonduri proprii am construit un nou cămin cultural, la care lucrările sunt aproape finalizate”, a declarat primarul din Dărmănești.

Pe de altă parte, el a mai declarat că primăria are în intenție de a prelua de la Ministerul Educației clădirile a patru școli care nu mai funcționează, din Călinești Vasilache, Mărițeia Mică, Călinești Enache și Dărmănești, pentru a le moderniza și a le da o altă destinație.