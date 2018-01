16 drumuri județene importante vor fi modernizate în acest an în timp ce altele vor fi supuse unor reparații curente, a anunțat vineri președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur. El a arătat că opt drumuri județene vor fi modernizate prin Programul Național de Dezvoltare Locală iar alte patru cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional fiind vorba aici de tronsoanele drumului axial Suceava-Iași. Alte trei drumuri județene vor fi modernizate cu bani proveniți dintr-un credit angajat de Consiliul Județean cel mai important find drumul Frasin-Stulpicani-Broșteni prin pasul Puzdra. ”Actualizăm studiul de fezabilitate pentru drumul Poiana Micului-Sucevița și aici e vorba și de scoaterea din domeniul forestier a unor suprafețe pentru a putea construi acest drum. Modernizăm și drumul Izvorul Alb-Rarău. Am vorbit cu primarul de Câmpulung Moldovenesc și facem acel drum de 8 kilometri drumul vechi spre cabana Rarău”, a spus Flutur.

