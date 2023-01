Bugetul alocat școlilor din municipiul Suceava în anul 2023 se ridică la 34 de milioane de euro, sumă care nu include salariile, a anunțat primarul Ion Lungu. El a precizat că din bugetul total 23 de milioane de euro sunt dirijați spre lucrări de investiții. ”Avem investiții pe PNRR la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, la școlile 9,7, 3, la Colegiul Național ”Petru Rareș”-cantina unde sunt deja contracte încheiate. La fel pe POR avem pregătite proiecte pentru reabilitare energetică la școlile 5,6,10, mansardare la școala 11, săli de sport la școlile 4,1, 8. La Colegiile Al. Ioan Cuza și Samuil Isopescu modernizăm clădirile pentru învățământul dual. Totodată, construim sală de sport la școala 10 pe banii Primăriei Suceava și sigur cele două proiecte în lucru grădiniță la școala 1 și grădiniță cu program prelungit în Obcini”, a arătat Ion Lungu.

