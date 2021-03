Zi mare pentru comunitatea din Putna. Vineri, 12 martie, la Mănăstirea Putna, mai exact la Centrul Cultural Mitropolit ”Iacob Puteanul”, au fost semnate contractele de finanțare prin Compania Națională de Investiții pentru două investiții extrem de importante în valoare totală de 26,3 milioane de lei. Este vorba de construirea Centrului social ”Sf. Nicolae” proiect în valoare de 21,026 milioane de lei și de reabilitarea a 3,791 kilometri de drumuri comunale care au fost afectate de inundații investiție în valoare de 5,262 de milioane de lei. Contractele au fost semnate de directorul general al Companiei Naționale de Investiții, Manuela Irina Pătrășcoiu, în prezența ministrului dezvoltării, Cseke Attila, a președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a starețului Mănăstirii Putna, Velnic Melchisedec, a primarului George Coroamă, a senatorului Daniel Constantin Cadariu, a fostului deputat Dumitru Mihalescul și a altor invitați.

Durata realizării modernizării celor 3,791 kilometri de drumuri este de 12 luni din care 2 luni este pentru proiectare. Proiectul mai prevede construirea a 15 podețe de dimensiuni diferite. Casa Socială ”Sf. Nicolae” va fi construită lângă complexul de la intrarea pe teritoriul Mănăstirii Putna și va avea demisol, parter, mezanin și mansardă. La demisol și parter vor fi restaurante cu bucătărie pentru servit masa iar la mansardă spații de cazare cu grupuri sanitare proprii și sală de consiliu. Este destinată pelerinilor care își caută alinarea la mănăstire. Casa socială va fi gata în 20 de luni.

Primarul comunei Putna, George Coroamă, a mulțumit ministrului dezvoltării pentru sprijinul acordat comunității de la Putna arătând că această zi este una specială. ”Sunt două proiectre mari și foarte așteptate și importante pentru comunitatea noastră cât și pentru miile de pelerini, de turiști care vin la Putna. Pentru mine este o zi specială. Vreau să vă mulțumesc dvoastră cât și celor de la CNI cu care avem o colaborare foarte bună, domnului președinte Flutur pentru sprijin și împreună o să avem și alte proiecte în perioada următoare pentru că suntem în curs de elaborare a documentației pentru a obține statutul de stațiune turistică de interes local. Este un moment plăcut pe care aș dori să-l mai trăiesc pentru că avem nevoie de investiții și sunt convins că guvernul se va ține de cuvânt și în pofida situației financiare care nu este prea roz pentru țară investițiile și dezvoltarea vor fi o prioritate”, a declarat Coroamă.

Starețul Mănăstirii Putna a mulțumit la rându-i ministrului pentru sprijin arătînd că locația în care a avut loc întâlnirea, Centrul Cultural Mitropolit ”Iacob Puteanul”, a fost construită grație ajutorului financiar obținut de la CNI. ”S-au făcut lucruri frumoasă și se vor mai face. Doamna Pătrășcoiu a înțeles cerințele noastre, ceea ce înseamnă Putna și mănăstirile din Bucovina. În ciuda greutăților ne unim forțele și mergem mai departe”, a spus starețul.