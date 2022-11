Lucrările la Centrul de Tineret de pe strada Mihai Teliman din Siret sunt aproape de final, a anunțat primarul Adrian Popoiu. ”Au mai rămas de executat branșamentele (depindem de furnizorii de gaz și de energie electrică), montajul utilajelor și testarea acestora (centrala termică), furnizarea dotărilor (mobilier și echipamente IT), precum și alte lucrări minore. Recepția va avea loc în curând, iar tinerii noștri se vor bucura de un spațiu primitor, modern, special conceput pentru ei. Clădirea Centrului de Tineret va găzdui atât biblioteca orășenească, dar va servi și multor activități organizate cu tinerii, cu voluntarii din comunitate sau cadrele didactice. Spațiile sunt luminoase, generoase, iar dotările multimedia vor atrage cu siguranță tinerii către activitățile de socializare sau educative organizate în acest centru”, a declarat Adrian Popoiu.

, 3.0 out of 10 based on 1 rating