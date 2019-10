British Business Bank a anuntat zilele acestea, conform p2pfinancenews.co.uk, ca analizeaza platformele de investitii de la egal la egal (Peer2Peer). Se va efectua o analiza due-diligence a tuturor platformelor care ofera astfel de modalitati investitionale, pentru a se asigura ca ele respecta cadrul legislativ si ca protejeaza investitorii impotriva unor riscuri.

Banca de dezvoltare a afacerilor este sustinuta de stat, iar in acest context s-a confruntat cu intrebarile parlamentare ale fostului ministru Lord Myners: daca acorda in mod independent fiecare imprumut inscris in cadrul platformelor de creditare P2P. Purtatorii de cuvant BBB arata faptul ca oricine cauta fonduri de la BBB trebuie sa treaca printr-un proces riguros de cerere care sa detalieze structura si strategia investitiilor, precum si modul in care fondurile vor fi utilizate, aratand in acelasi timp in deplina transparenta randamentul si istoricul acestui tip de investitii.

De asemenea, fiecare investitor poate efectua verificari de fond si referire la interviuri cu investitori actuali, precedenti si potentiali. Iar British Business Banck doreste sa integreze acest cadru formal de proceduri in randul fiecarei platforme de imprumuturi P2P.

Vor deveni investitiile Peer 2 Peer mai atractive?

BBB a canalizat anterior fonduri P2P prin intermediul platformelor P2P ThinCats, RateSetter, Circle of Finance si MarketInvoice. Cel mai recent raport anual pentru 2018 a aratat ca a imprumutat peste 6,6 miliarde de lire sterline la peste 89.000 de afaceri din Marea Britanie in ultimul an. Aceasta reprezinta o crestere de 27% la 5,2 miliarde de lire sterline acordate in 2017, a confirmat banca. Astfel, BBB considera ca acest tip de investitii incep sa devina din ce in ce mai atractive.

Iar odata cu analiza realizata pe cadrul legal si de functionare a fiecarei platforme, ele vor deveni si mai sigure, astfel fiind mai atractive si pentru investitorii mici.

Mai mult de 90 de procente din finantele oferite de banca in cadrul acestor tipuri de investitii au fost realizate prin intermediul unor furnizori de finante mai mici, mai noi sau prin metode de brokeraj alternative.

In ultimele 12 luni de subscriptii, care s-au incheiat la data de 31 martie 2019, banca a adaugat, de asemenea, 13 noi parteneri de livrare in programele sale Peer2Peer, aducand totalul de parteneri din portofoliu la peste 130 de reprezentanti. Iar in urma analizei due – diligence BBB are ca scop cresterea acestui numar, dar si asigurarea investitorilor ca fiecare dintre partenerii de livrare a acestor fonduri este sigur si perfect transparent in relatiile de business cu investitorii.