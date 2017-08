Renaissance Capital: Un număr mai mare de investitori față de acum doi ani au cunoștințe despre piața din România și tranzacționează aici. De asemenea, clienții noștri s-au arătat tot mai interesați de informațiile despre piața de capital românească

Berenberg: Performanța acțiunilor companiilor listate la bursa din România a fost una remarcabilă, indicele MSCI Romania Total Return a crescut cu mai mult de 150% în ultimii 5 ani, în dolari

Investitorii străini și-au îmbunătățit mult percepția asupra pieței de capital din România, care se află la mică distanță de a dobândi statutul de Piață Emergentă. „Performanța acțiunilor companiilor listate la bursa din România a fost una remarcabilă, indicele MSCI Romania Total Return a crescut cu mai mult de 150% în ultimii 5 ani, în dolari. Datorită unei creșteri economice foarte puternice și a expansiunii fondurilor de pensii private, tot mai multe companii se listează la Bursa de Valori București,” a spus Carsten Hesse, EME Equity Strategist la banca germană de investiții Berenberg.

Renaissance Capital, una dintre cele mai importante bănci de investiții în piețele emergente, împărtășește o opinie similară. „Piața românească a avut printre cele mai bune performanțe în acest an. Un număr mai mare de investitori față de acum doi ani au cunoștințe despre piață din România și tranzacționează aici. De asemenea, în ultimele 12 luni am văzut un interes crescut din partea clienților noștri să afle mai multe informații despre piața de capital românească. Activitatea în creștere pe piața bursieră vine ca urmare a unui avans economic sănătos și a randamentelor dividendelor peste media din regiune,” a spus Mark Reed, Global Head of Sales Trading la Renaissance Capital.

„Interesul investitorilor străini față de companiile listate la bursa din România a crescut foarte mult, în special față de sectorul bancar și Fondul Proprietatea, lucru care este confirmat, de asemenea, prin dublarea volumului tranzactiilor față de anul 2012. Recentele IPO-uri, MedLife și DIGI, și tranzacțiile semnificative din piață au fost foarte reușite, ceea ce nu ne surprinde, deoarece investitorii sunt foarte interesați să profite de perspectivele de creștere puternică a economiei prin investiții în companii românești,” a explicat Hesse.

„Reglementările s-au îmbunătățit, de exemplu, modul în care sunt distribuite dividendele și a fost redusă birocrația pentru a scurta durata și complexitatea procedurii de deschidere a unui cont de tranzacționare pentru investitorii instituționali străini. Să sperăm că vor urma în scurt timp alte tranzacții mari pe piața de capital pentru a menține interesul puternic al investitorilor internaționali față de piața de capital din România,” a concluzionat reprezentantul Berenberg.