McDonald’s și TIFF lansează Luna Filmului Mec și aduc filmele de autor mai aproape de cinefili. În perioada 19 august- 16 septembrie, iubitorii festivalului TIFF, pasionații și amatorii de filme de autor pot viziona, în fiecare săptămână, până pe 16 septembrie, câte un film selectat de reprezentanții TIFF și McDonald’s. Filmele festivalului TIFF pot fi vizionate gratuit pe platforma TIFF Unlimited, fără a fi nevoie de cont sau abonare la serviciu.

Primul film difuzat este „All These Sleepless Nights”, un film documentar polonez de Michał Marczak și va fi putea fi urmărit începând de miercuri, 19 august, timp de o săptămână. Acesta este urmat de „It’s only the end of the world”, o co-producție canadiano-franceză în regia lui Xavier Dolan, cu Gaspard Ulliel, Marion Cotillard, Léa Seydoux și Vincent Cassel. În săptămânile trei și patru, vor putea fi vizionate filmele „Leto”, de Kirill Serebrennikov și „Trois souvenirs de ma jeunesse” de Arnaud Desplechin.

Luna Filmului Mec este o continuare a parteneriatului de tradiție dintre McDonald’s și TIFF. În ultimii trei ani, McDonald’s a fost unul dintre sponsorii festivalului și, pentru că această ediție s-a desfășurat în condiții speciale, cu mulți participanți care nu au putut ajunge la film, McDonald’s aduce în casele lor o serie de filme prezentate în edițiile trecute ale festivalului. Prin „Filmul Mec”, compania își propune să încurajeze consumul de filme de autor în rândul tuturor celor care preferă să consume conținut de divertisment din confortul caselor lor.