Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Niculai Barbă, a lansat o invitaţie către suceveni să fie prezenţi în număr cât mai mare la un eveniment unic ce va avea loc dumică, 22 august, la graniţa judeţelor Suceava şi Maramureş. Este vorba despre „Hora la Prislop”, eveniment care este organizat din nou după o pauză de patru ani. Niculai Barbă a spus că „Hora la Prislop” este organizată printr-un parteneriat între Consiliile Judeţene Suceava şi Maramureş. El a subliniat faptul că evenimentul are loc în Pasul Prislop, la cota 1.400 m, într-un decor deosebit. „Manifestarea va debuta la miezul zilei cu o spectaculoasă paradă a portului popular din cele două judeţe, care va fi deschisă de buciumaşi şi călăreţi, după care va urma o horă în care sunt invitaţi să se prindă toţi participaţii. De asemenea, pe scena amplasată la hotarul dintre cele două judeţe vor evolua artişti, ansambluri şi formaţii din Suceava şi Maramureş, precum şi invitaţi de marcă”, a spus vicepreşedintele CJ Suceava. El a arătat că judeţul Suceava va participa la acest eveniment cu Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu”, formaţii şi grupuri artistice tradiţionale, meşteri populari şi cu Asociaţia Produs în Bucovina care le va oferi celor prezenţi preparate tradiţionale.

„Seria evenimentelor de anvergură organizate în această lună continuă cu Hora la Prislop. Și îi invităm pe suceveni să vină în număr cât mai mare la acest eveniment, care are loc într-un decor deosebit, pentru a se bucura de tradițiile și obiceiurile din cele două județe”, a mai spus Niculai Barbă. El a mai spus că CJ Suceava doreşte ca și prin aceste evenimente să promoveze mai multe trasee turistice care sa includă Bucovina și Maramureșul.