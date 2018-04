Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a criticat în termeni extrem de duri situația actuală din sănătate, subliniind că nimeni nu și-ar fi putut imagina că într-un termen atât de scurt, „Guvernele incompetente conduse de Liviu Dragnea, întotdeauna prin interpuși”, ar putea fi în stare să creeze un haos generalizat în acest domeniu. Într-o declarație politică susținută în Camera Deputaților, Ioan Balan a spus că majorările de salarii din sănătate sunt de fapt scăderi, spitalele au rămas cu aceleași dotări, medicamentele care ar fi trebuit să fie mai ieftine sunt de fapt mai scumpe, vaccinuri nu nai sunt, iar accesul la programe medicale absolut necesare pentru bolnavii de hepatită sau cancer se face după bunul plac al unor birocrați. „Vă rog să-mi permiteți să punctez, pe scurt, fiecare dintre aceste acțiuni cinice ale Guvernului PSD-ALDE, care par să nu se mai termine. Astfel, din momentul în care s-au plătit primele salarii <majorate> în sistemul sanitar s-a văzut cel mai bine dimensiunea uriașă a ultimei înșelătorii a Guvernului PSD-ALDE. Așadar, Liviu Dragnea a avut dreptate! Salariile din sănătate au crescut, dar veniturile au scăzut! Oare cine poate să spună că protestele personalului medical din toată țara nu sunt pe deplin justificate, atâta vreme cât asistentetele, biologii, kinetoterapeutii și personalul medical auxiliar au așteptat salarii mai mari, iar în realitate au pierdut și peste 1.000 de lei net, în fiecare lună”, a declarat Ioan Balan. El a arătat că că cei mai mulți dintre cei care lucrează în sănătate chiar au crezut că salariile lor vor crește, iar unii dintre aceștia chiar au angajat cheltuieli, cu gândul că le vor acoperi din leafa mai mare. „Ce vor face acești oameni? Cu ce au greșit ca să fie umiliți? Apoi, milioane de pensionari au crezut în promisiunea PSD-ALDE că vor <ieftini> medicamentele, mai ales pe cele mai frecvent utilizate de persoanele de vârsta a treia. De la ieftinirea promisă, s-a ajuns la scumpirea acestora sau chiar la dispariția totală din vitrinele farmaciilor, iar acum pacienții sunt obligați să cumpere produse relativ similare, cu prețuri duble sau triple. Despre spitale, ce să mai spun? Am întrebat-o recent pe doamna Pintea ce gând are cu cele trei spitale de la Iași, Cluj și Craiova. Răspunsul a fost halucinant!”, a adăugat deputatul PNL de Suceava. Ioan Balan a atras atenția că finanțarea europeană pentru aceste spitale este aproape pierdută, iar coaliția PSD-ALDE are de gând să caute resursele pentru finanțare tot din buzunarele românilor.

Ioan Balan a mai spus că o altă problemă este cea a vechilor spitale, care arată aproape toate la fel ca în anii ‘90, fără dotări, fără modernizări, fără să ofere medicilor condițiile minimale pentru a-și face meseria. „Știm cu toții că medicii au plecat din țară nu numai din cauza lefurilor proaste ci și pentru că în România nu puteau să-și facă meseria așa cum trebuie. Mulți dintre ei nu au mai suportat să privească neputincioși în ochi pe pacienții care se stingeau pe mesele de operații pentru că banii nu au mai ajuns și pentru dotări.

Stimați colegi. Dacă prin orașele dezvoltate ale României unitățile medicale arată cât de cât omenește, iar unii dintre pacienți, puțini la număr, se simt norocoși că au parte de un act medical corespunzător, nu același lucru se întâmplă și în zonele mai puțin dezvoltate ale țării, unde suplimentarea de fonduri pentru analize sau dotări în spitale nu ajunge aproape niciodată”, a declarat deputatul PNL de Suceava, care a mai adăugat că „nu a trecut mai mult de o lună de când i-am semnalat ministrului sănătății problemele majore pe care le are programul de tratament al bolnavilor de hepatită C, prin faptul că din cei aproximativ 12.000 de bolnavi, doar un sfert au acces la terapia fără interferon”. Ioan Balan a precizat după ce a semnalat această problemă a primit un răspuns înșirat pe nu mai puțin de șase pagini, din care a înțeles că Ministerul nici nu poate și nici nu vrea să asigure accesul bolnavilor la această terapie inovativă. Balan a subliniat că Ministerul Sănătății a recunoscut că în sistemul sanitar românesc nu mai sunt nici medici care să monitorizeze acest tratament, centrele specializate sunt puține, iar banii pentru acest program sunt insuficienți. „Ce aș putea să fac eu cu acest răspuns, atâta vreme cât Regiunea de Nord-Est, pe care o reprezint în Parlament, este una dintre cele mai afectate de această cumplită boală. Doar să le spun cetățenilor că Guvernul este incapabil să pună pacientul pe primul loc, că miniștri sunt tot mai incompetenți și fără viziune pentru unul dintre cele mai importante domenii din România.

Este trist faptul că doamna ministru Sorina Pintea, medic de profesie, nesocotește chiar apelurile colegilor săi din Asociația Europeană pentru Studiul ficatului, care solicită ministerului român să facă toate demersurile pentru a asigura imediat accesul tuturor pacienților care suferă de hepatită C, indiferent de gradul de fibroză, la terapia inovativă fără interferon.

Doamna ministru nu poate să mai invoce că ministerul nu are bani! Bugetul sănătății a crescut de la un an la altul, mai precis de la 1,4 miliarde de euro în anul 2000, la peste 7,5 miliarde de euro în anul 2018! Este tot mai greu să spui cetățeanului că nu sunt bani! Este și mai complicat de explicat cum acești bani nu au ajuns în salariile personalului medical, nu au ajuns nici în dotări, nici în modernizări de spitale și nici în sume suplimentare pentru medicina de familie. Vreau să cred că ministrului Pintea i se va face milă de miile de bolnavi de hepatită tip C și va finanța corespunzător atât programul de tratament pentru aceștia, dar și celelalte programe, fie că vorbim despre cancer sau diabet, care afectează zeci de mii de pacienți”, a încheiat Ioan Balan.