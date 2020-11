Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a declarat, la Radio Top, că nu s-a gândit niciodată că liderul liberal Gheorghe Flutur ar putea pierde șefia administrației județene. El s-a bazat pe rezultatele unor sondaje efectuate, toamna trecută, în timpul campaniei electorale pentru prezidențiale și în primăvară, înaintea izbucnirii pandemiei de coronavirus. Deputatul Balan a spus: „Toamna trecută, pe lângă candidatul la Președinția României am sondat și câțiva lideri marcanți județeni, nu numai de la PNL, ci și de la celelalte partide, pentru că era un bun prilej. În campania președintelui Klaus Iohannis, Gheorghe Flutur era la vreo 57-58%, iar înainte de pandemie a ajuns la 62%”. La începutul crizei sanitare, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost extrem de criticat pentru o serie de acțiuni. El a fost reales cu 41,59% din voturi. Pe de altă parte, deputatul Balan a afirmat, la Radio Top, că în primăvară, primarul PNL al Sucevei, Ion Lungu, nu stătea grozav în sondaje. Parlamentarul a declarat: „La municipiul Suceava știam că Ion Lungu are prima șansă, la limită, cu puțin mai mult decât ceilalți. Adică, nu era într-o poziție fantastic favorabilă. Până la urmă a ieșit o diferență destul de mare, dar eu spun cum era în sondaj. Noi am făcut sondajul mai aproape de povestea când deja în Suceava își făcuse efectul pandemia. Tot ceea ce însemna carantină și negativ a fost pus pe primar. În Suceava a fost o bătălie grea, deși Ion Lungu a dus la îndeplinire multe proiecte importante și are în desfășurare proiecte importante”. Ion Lungu a câștigat cel de-al cincilea mandat consecutiv de primar cu peste 30% din voturi, cu aproximativ 10% în plus față de ocupantul poziției secunde, Marian Andronache.