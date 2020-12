Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a declarat că și-a exprimat votul pentru dezvoltarea județului Suceava și a României. El s-a prezentat la urne alături de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi. „Am votat cu gândul în primul rând la promisiunile făcute atât în campania electorală de la alegerile locale, cât și cele de acum, pentru că aceste promisiuni vor trebui descărcate în acești patru ani de muncă. Am votat cu gândul la dezvoltare, la dezvoltarea Sucevei, a municipiului și a județului, la dezvoltarea Bucovinei și la dezvoltarea României. Și am votat cu gândul la o echipă capabilă să facă ca aceste lucruri să se întâmple. Am votat gândindu-mă că tot ceea ce avem de făcut este să dezvoltăm Suceava și să nu ne plângem că nu avem resurse pentru lucrul acesta. Uniunea Europeană ne-a pus la dispoziție vreo 85 de miliarde de euro. Banii aceștia vor trebui aduși și în Suceava, parte din ei, chiar în fiecare localitate din județul Suceava”, a spus Ioan Balan.