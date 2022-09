Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, consideră că aderarea României la Spațiul Schengen va aduce avantaje uriașe pentru români și economia națională. Într-o declarație politică prezentată în Parlament, Ioan Balan a arătat că angajamentul ferm al cancelarului german Olaf Scholz privind susținerea aderării României la Spațiul Schengen este o veste deosebit de importantă pe care români, așteptată de peste 10 ani. Balan a precizat că susținerea Germaniei se alătură poziției pozitive pe care au exprimat-o deja și alte state membre și reprezintă o veritabilă recunoaștere a evoluțiilor pozitive pe care România le-a înregistrat în ultimii ani.

„Puțini își mai aduc aminte de faptul că, încă din perioada Guvernului condus de Emil Boc, în plină criză economică, România a făcut eforturi financiare deosebit de importante pentru a întruni toate condiționalitățile tehnice pentru protecția frontierelor de stat ale țării. Aderarea cât mai rapidă a României la Spațiul Schengen se datorează atât eforturilor financiare susținute de români, din bugetul național, pentru realizarea investițiilor necesare, cât și demersurilor politico-diplomatice constante și consistente ale Președintelui României, Klaus Iohannis, precum și acțiunilor concrete ale Ministrului afacerilor interne, Lucian Bode și ale Ministrului afacerilor externe, Bogdan Aurescu”, a declarat deputatul PNL de Suceava.

El a precizat că beneficiile apartenenței României la Spațiul Schengen se vor reflecta în reduceri substanțiale de costuri pentru economia românească, în dispariția cozilor interminabile de camioane de mărfuri și autoturisme din punctele de frontieră, precum și în eliminarea timpilor de așteptare pentru români în aeroporturi, porturi și gări. „Cetățenii români vor resimți pe deplin că sunt cetățeni europeni, iar economia românească va primi un impuls suplimentar de creștere, chiar într-o perioadă dificilă când are cea mai mare nevoie de sprijin. Cu toate acestea, am încredere că reformele demarate și asumate de actuala coaliție de guvernare nu vor pierde din viteză, ci, dimpotrivă, vor fi accelerate, astfel încât să transformăm angajamentele de modernizare și dezvoltare a României în realitate”, a încheiat Ioan Balan.