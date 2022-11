Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politică în care a ținut să evidențieze performanțele administrației liberale, atât la nivel central, cât și local. „Administrația liberală chiar este un brand politic național”, a spus Ioan Balan, care a adăugat că „îl felicit pe Lucian Bode pentru că a spus că administrațiile publice locale conduse de liberali reprezintă un adevărat brand politic național, un exemplu de bună guvernare locală, de eficiență și de eficacitate, care trebuie multiplicat la nivel național. Eu susțin acest lucru de ani buni și, când îmi fundamentez afirmația, mă gândesc la Gheorghe Flutur și la Ion Lungu de la Suceava, la Emil Boc și la Alin Tișe de la Cluj, la Ionel Dumitrel de la Alba sau la Ilie Bolojan de la Oradea”. Ioan Balan a arătat că acestea sunt doar câteva dintre multele exemple de modele liberale de succes, care au reușit să schimbe puternic la față comunitățile în slujba cărora lucrează, care au generat investiții publice consistente și au atras fonduri europene pentru comunitățile lor, au convins investitori privați români și străini să realizeze investiții și au adus o creștere semnificativă în standardul de viață al oamenilor.

„Pomul se cunoaște după roade și omul după fapte, iar aleșii locali ai PNL au confirmat, încă o dată, că omul sfințește locul. Chiar dacă traversăm o perioadă deosebit de dificilă, cu prețuri care cresc necontenit, cu provocări în zona energetică și alimentară și cu un conflict armat la graniță, administrațiile publice locale din România au cea mai mare fereastră de oportunitate pentru a finanța investițiile locale”, a mai spus deputatul liberal sucevean. El a adăugat că Guvernul condus de Nicolae Ciucă a reușit să aloce, prin Programul Anghel Saligny, zeci de miliarde de lei pentru investiții locale, către toate primăriile și către toți aleșii locali care au avut proiecte serioase și utile pentru comunitățile lor. De asemenea, Ioan Balan a spus că prin PNRR, actuala coaliție de guvernare a făcut posibilă realizarea a mii de proiecte de investiții locale, de la reabilitări de imobile și până la modernizarea infrastructurii locale și a transportului public. „În același timp, Guvernul Ciucă a semnat deja acordul de parteneriat cu Uniunea Europeană și, în cel mai scurt timp, vor curge oportunitățile de finanțare a investițiilor publice și private din fondurile nerambursabile aferente cadrului financiar multianual 2021-2027. În aceste condiții, niciun ales local nu mai poate invoca lipsa banilor, atunci când vine vorba despre realizarea unor investiții de bază care să crească standardul de viață al românilor. Așadar, cred cu putere că adevărata competiție între partidele politice din România trebuie să se dea prin fapte, prin proiecte realizate pentru oameni, prin sporul de bunăstare adus în fiecare gospodărie și familie”, a încheiat Ioan Balan.